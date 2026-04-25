Ghisolfi professore ad Alba con i suoi "Primi Passi"

Il Banchiere scrittore torna nella Capitale delle Langhe, su invito dell'Avvocato Roberto Ponzio, per svolgere una speciale lezione di educazione finanziaria, il prossimo lunedì 11 maggio, agli studenti della scuola Media del quartiere Mussotto recentemente intitolata alla memoria del compianto giornalista e storico Giulio Parusso, con cui è inoltre denominata Associazione culturale promotrice del prestigioso evento in onore dell'ottavo best seller redatto da Beppe Ghisolfi per le edizioni Aragno

L'orazione potrà essere seguita in maniera universale grazie all'utilizzo della piattaforma social YouTube, sul canale dell'associazione Parusso e sul sito internet della stessa

L'Associazione culturale "Giulio Parusso" promuove un’iniziativa didattica presso le Scuole secondarie di Primo grado, una lezione di un'ora di alfabetizzazione finanziaria grazie alla quale i giovani studenti compiranno i “Primi passi verso l'Economia” assieme al Professor Beppe Ghisolfi, Banchiere, giornalista divulgatore e autore di libri best sellers, nonché vincitore di premi internazionali prestigiosi e Socio onorario e collaboratore della nostra Associazione.

La lezione, ispirata all'obiettivo di rendere semplici concetti spesso ritenuti complessi, si svolgerà lunedì 11 maggio pv, dalle ore 11 alle 12, in due concomitanti modalità: in presenza, con la partecipazione dal vivo riservata esclusivamente agli studenti della Scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto comprensivo Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro, recentemente intitolata al compianto Giulio Parusso (1941-2014); e in digitale, in diretta streaming integrale sul canale YouTube dell’Associazione Parusso https://www.youtube.com/@AssCulturaIeGiulioParusso o sul sito www.giulioparusso.org

I Dirigenti scolastici e i Docenti delle varie realtà scolastiche interessate potranno collegarsi alla diretta streaming della lezione, che anche ai sensi della legislazione vigente rappresenta una preziosa risorsa integrativa dei percorsi di Educazione civica.

"Beppe Ghisolfi - dichiara l'Avvocato Ponzio, Presidente dell'Associazione culturale promotrice, giurista d'eccellenza e infaticabile custode e animatore della Memoria e delle tradizioni albesi e langarole - è uno dei divulgatori di educazione finanziaria più autorevoli che esistano in Italia. Da anni si dedica a rendere l'economia comprensibile e accessibile ai piu giovani e alle famiglie, con una umanità che è rimasta tale e anzi si è rafforzata nell'esercizio dei ruoli di vertice di assoluto prestigio nel mondo associativo e bancario nazionale e internazionale, come quelli di Consigliere del Gruppo mondiale delle Casse di Risparmio e di Consigliere del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organismo collegiale di rilevanza costituzionale".

"Desidero ringraziare l'Avvocato Ponzio, Giurista dalle spiccate sensibilità sociali e culturali, che mi onora della propria amicizia e del privilegio di fare parte dell'Associazione culturale dedicata a una delle più importanti Personalità narrative dello splendido e ricco territorio albese e di Langa e con cui è stata intitolata la Scuola dove svolgerò la lezione del prossimo 11 maggio - dichiara il Banchiere scrittore Ghisolfi - L'economia e la finanza possono e devono essere rese accessibili, perché se non ci occupiamo noi di loro, saranno loro a occuparsi di noi, come le attuali complicate vicende globali ci stanno insegnando".