Liceo De Amicis di Cuneo, successo per gli esami di certificazione in lingua tedesca

Congratulazioni agli studenti delle classi quarta e quinta del Liceo Linguistico E. De Amicis che hanno sostenuto con impegno gli esami di certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat alla International School di Chieri.
Otto studenti hanno affrontato il livello B2 e cinque il livello B1: la maggior parte di loro ha superato con successo tutte le parti dell’esame, alcuni con risultati eccellenti, dimostrando competenza linguistica, determinazione e spirito di crescita.
Per diversi studenti, questo traguardo è stato arricchito dalla partecipazione a programmi di scambio e soggiorni linguistici in Germania, esperienze preziose che hanno permesso di mettere alla prova le proprie abilità comunicative e di immergersi direttamente nella lingua e nella cultura tedesca.
“Questa certificazione rappresenta una significativa tappa conclusiva nel percorso di studio di una lingua che talvolta viene percepita come impegnativa – dice il dirigente scolastico del liceo linguistico Carlo Garavagno -, ma che sa offrire grandi soddisfazioni quando affrontata con costanza ed entusiasmo. Oltre alle docenti che li hanno preparati con un corso ad hoc (Rebecca Garnero e Sarah Litterscheid), a tutti gli studenti vanno i nostri più sinceri complimenti per l’impegno dimostrato ed i risultati raggiunti. Lo studio, impegnativo, delle lingue, è anche molto importante per la programmazione dell’intelligenza artificiale: i modelli neurolinguistici basati sull'intelligenza artificiale hanno trasformato l'Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP), consentendo alle macchine di comprendere e generare testo in modo sempre più preciso e coerente”.
Successo anche per i risultati delle certificazioni Cambridge english, conseguite in sede. Il livello B2 è stato raggiunto da 23 studenti, con 9 alunni con la fascia massima. Il livello C1 è stato conseguito da 12 studenti. Gli studenti sono stati preparati con competenza e passione dalla prof.ssa Angela Maria Bassi, docente madrelingua di ruolo del liceo, di origine scozzese
Numerose sono state anche le certificazioni DELF (Diplôme d'Études en Langue Française), certificazione ufficiale di lingua francese per non madrelingua, rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale francese. È riconosciuto a livello internazionale, non ha scadenza e attesta i livelli A1, A2, B1, B2 del QCER. Include prove di produzione/comprensione orale e scritta.