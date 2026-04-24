Liceo De Amicis di Cuneo, successo per gli esami di certificazione in lingua tedesca

Congratulazioni agli studenti delle classi quarta e quinta del Liceo Linguistico E. De Amicis che hanno sostenuto con impegno gli esami di certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat alla International School di Chieri.

Otto studenti hanno affrontato il livello B2 e cinque il livello B1: la maggior parte di loro ha superato con successo tutte le parti dell’esame, alcuni con risultati eccellenti, dimostrando competenza linguistica, determinazione e spirito di crescita.

Per diversi studenti, questo traguardo è stato arricchito dalla partecipazione a programmi di scambio e soggiorni linguistici in Germania, esperienze preziose che hanno permesso di mettere alla prova le proprie abilità comunicative e di immergersi direttamente nella lingua e nella cultura tedesca.

“Questa certificazione rappresenta una significativa tappa conclusiva nel percorso di studio di una lingua che talvolta viene percepita come impegnativa – dice il dirigente scolastico del liceo linguistico Carlo Garavagno -, ma che sa offrire grandi soddisfazioni quando affrontata con costanza ed entusiasmo. Oltre alle docenti che li hanno preparati con un corso ad hoc (Rebecca Garnero e Sarah Litterscheid), a tutti gli studenti vanno i nostri più sinceri complimenti per l’impegno dimostrato ed i risultati raggiunti. Lo studio, impegnativo, delle lingue, è anche molto importante per la programmazione dell’intelligenza artificiale: i modelli neurolinguistici basati sull'intelligenza artificiale hanno trasformato l'Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP), consentendo alle macchine di comprendere e generare testo in modo sempre più preciso e coerente”.

Successo anche per i risultati delle certificazioni Cambridge english, conseguite in sede. Il livello B2 è stato raggiunto da 23 studenti, con 9 alunni con la fascia massima. Il livello C1 è stato conseguito da 12 studenti. Gli studenti sono stati preparati con competenza e passione dalla prof.ssa Angela Maria Bassi, docente madrelingua di ruolo del liceo, di origine scozzese

Numerose sono state anche le certificazioni DELF ( Diplôme d'Études en Langue Française ), certificazione ufficiale di lingua francese per non madrelingua, rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale francese. È riconosciuto a livello internazionale, non ha scadenza e attesta i livelli A1, A2, B1, B2 del QCER. Include prove di produzione/comprensione orale e scritta.





