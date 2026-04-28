Alba aderisce alla Giornata Mondiale sulla Fibromialgia con monumenti illuminati e una nuova panchina viola

Nella Giornata Mondiale sulla Fibromialgia, la Città di Alba aderisce alla proposta dell’Associazione CFU Italia ODV e illumina i suoi monumenti di viola, il colore simbolo di una patologia di cui soffrono, secondo i dati dell’OMS, circa 3 milioni di persone.

In corso Matteotti, vicino all'ex ospedale, è stata inoltre collocata una panchina viola, con una targa dedicata, fortemente voluta dall’Associazione Comitato Fibromialgici Uniti per sensibilizzare la cittadinanza sulla fibromialgia.

L’inaugurazione è prevista per martedì 5 maggio 2026 alle ore 10:00.

Molta è l'attività convegnistica e medica che svolge l’Associazione su tutto il territorio nazionale, forte di un comitato medico interno, composto da una cinquantina di professionisti specializzati nelle varie discipline. L’attività del CFU è quella di promuovere la diffusione di protocolli di informazione nei luoghi di lavoro e di implementare la conoscenza delle persone in merito a tale fragilità.