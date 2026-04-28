Le Vele Alassio: il grande weekend del 1° maggio!

Le luci della Riviera stanno per riaccendersi con uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Le Vele Alassio si prepara ad accendere la costa con un weekend imperdibile in occasione del ponte del 1° maggio, trasformando le sue iconiche serate in un concentrato di energia, musica e puro divertimento. Tra DJ set coinvolgenti, atmosfere esclusive e un pubblico pronto a celebrare l'arrivo della bella stagione, il celebre locale alassino si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca esperienze uniche sul mare.



Venerdì 1° maggio — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte venerdì dalle ore 23:00 con Mamacita, il format che sta facendo scatenare tutta Italia — e non solo — al ritmo di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Una notte esplosiva tutta da vivere, dove l'energia prende il controllo e la musica diventa protagonista assoluta. Un evento iconico che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una dancefloor calda, intensa e travolgente, capace di far ballare fino all'ultimo beat.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 2 maggio — ore 23:00 — ON THE WAVE

Sabato 2 maggio, dalle ore 23:00, torna protagonista On The Wave, il party simbolo del sabato notte e tra gli eventi più esclusivi della

Riviera ligure. Un appuntamento imperdibile che continua ad attirare un pubblico sempre più numeroso, diventando un punto di riferimento per chi ama musica ricercata e vibrazioni autentiche. Special guest della serata, per la prima volta con noi, Massimo Gurini, DJ resident del Vivai Club di St. Moritz, affiancato dalla nostra colonna portante Francis Key.



Promozioni delle serate:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Due notti, un'unica destinazione: Alassio si accende al ritmo de Le Vele.



Le Vele Alassio sono attente al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell'accoglienza delle province

di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull'ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, in modo da

garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 1st May 2026



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday 1st May 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-1st-may-2026/227300/channel/le-vele







Le Vele Alassio On The Wave Saturday 2nd May 2026



We are finally back and ready to party more than ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 2nd May 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

ON THE WAVE

Spring Season 2026





LINE UP

Massimo Gurini

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-on-the-wave-saturday-2nd-may-2026/228281/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721