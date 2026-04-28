Bra, tutto pronto per l'evento "Orto al Mercato della Terra": appuntamento il 17 maggio

Domenica 17 maggio, i portici di Corso Garibaldi a Bra si trasformeranno, dalle 9 alle 17, in un laboratorio a cielo aperto dedicato alle famiglie e ai più piccoli. L'iniziativa, denominata "Orto al Mercato della Terra", promette di coniugare il divertimento con l'apprendimento, offrendo ai bambini l'opportunità di vivere un'esperienza diretta a contatto con la natura.

Il cuore dell'evento è racchiuso nello slogan dell'iniziativa: "Invasa il tuo piantino, portalo a casa e prenditene cura!". Il laboratorio non si limita a essere una semplice dimostrazione, ma si configura come un'attività pratica e coinvolgente. I partecipanti avranno infatti la possibilità di cimentarsi in prima persona nelle operazioni di rinvaso, portando poi con sé il risultato del proprio lavoro per imparare, giorno dopo giorno, l'importanza della cura e della pazienza nella crescita delle piante.

L'evento è organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con il Mercato della Terra di Slow Food Bra, la Banca di Cherasco, Tesi Square e la Fondazione Digital Innovation Gate 421. Un sodalizio che sottolinea l'importanza di valorizzare il territorio e promuovere la cultura dell'agricoltura sostenibile anche tra le giovani generazioni.

Per maggiori informazioni sull'organizzazione e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare il referente dell'evento, Renato, al numero 335 524 4207.