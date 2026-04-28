Bra, al parco della Zizzola torna "Artico Festival": ad aprire la kermesse i Marlene Kuntz

Dall’11 al 13 giugno 2026 al Parco della Zizzola di Bra (CN) torna Artico Festival, che si prepara a festeggiare in grande i suoi primi dieci anni. “L’incoscienza, l’allegria” è il tema del 2026: è lo spirito che caratterizza questa edizione di Artico, ma è anche ciò che ha accompagnato l’organizzazione di quelle precedenti, sempre con l’ambizione di portare in provincia una line up da grande evento cittadino, ma calata in un’atmosfera più autentica, immersi nel verde, con un ritmo più lento.



Il festival si apre giovedì 11 con i Marlene Kuntz che, in occasione dei trent’anni da quel disco iconico che fu Il vile, fanno rivivere la forza e l'implacabile poesia di un album che ha abbracciato un’intera generazione, inserito da Rolling Stone Italia nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Un appuntamento speciale per Artico, che ospita a Bra l’unica data estiva in Piemonte di una delle band che ha fatto la storia del rock in Italia, prova tangibile che la provincia è sempre stata viva, affamata e fertile.

La serata del venerdì, intitolata “La voglia, la pazzia” sarà una grande festa, tutta da ballare, tra dj set e musica dal vivo, con Nico Arezzo, Birthh e il gran finale affidato a Ciao Discoteca Italiana.

Dopo aver girato i teatri di tutta Italia lo scorso anno in apertura dei concerti di Carmen Consoli, Nico Arezzo è pronto a presentare il suo ultimo album Non c’è fretta, in cui la sua Sicilia affiora come presenza viva; tradizione e contemporaneità convivono tra scrittura cantautorale, sperimentazione ed elettronica. Il live sarà un momento condiviso, intenso, ma sempre capace di far divertire il pubblico. Ad aprire la serata ci sarà Birthh, nome d’arte di Alice Bisi, cantautrice e produttrice cresciuta tra le colline toscane. Dopo aver conquistato l’attenzione internazionale, calcando palchi come quello Primavera Sound di Barcellona e del SXSW di Austin, in Texas, Birthh sarà ad Artico con Senza Fiato il suo primo disco cantato in italiano: un mix tra cantautorato, alternative-pop e le influenze urban internazionali. In chiusura, Ciao Discoteca Italiana porterà in cima alla collina il suo sound sofisticato, basato su gemme disco-funk italiane e rarità italo-disco.

Sabato 13 giugno, un grande e atteso ritorno ad Artico Festival: dopo aver presentato il suo ultimo lavoro Schegge in un trionfale tour europeo, al Parco della Zizzola Giorgio Poi proporrà un set completamente nuovo, in cui insieme ai pezzi più recenti non mancheranno alcune tra le canzoni più amate del suo repertorio, inclusi alcuni brani che non vengono suonati dal vivo da tempo. Prima di lui, spazio alla band torinese Le irossa con il loro ultimo album La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti, già inserito da Rockit nella lista dei migliori dischi del 2025. Questa sarà la prima volta del gruppo al Parco della Zizzola: una data speciale, organizzata in collaborazione con l’associazione braidese Casa Pride, che unisce persone LGBTQIA+ e alleate della provincia di Cuneo. A seguire, Il mago del gelato, pronti a portare live il loro irresistibile mix di jazz-funk, afrobeat, disco music e amore per le colonne sonore anni ’60-’70.

Anche quest’anno sarà possibile godersi il verde del parco prima dell’inizio dei concerti, con le birre artigianali e le varie proposte dell’area food. In orario aperitivo, tornano gli appuntamenti al Garden Stage, il palco off di Artico dedicato ai live unplugged sul prato.

È confermata la presenza di un’Area Chill, uno spazio distante dal palco, pensato per chi desidera godersi la musica lontano dalla ressa, e gestito in collaborazione tra Artico e diverse realtà attive sul territorio. Ad occuparsi dell’allestimento sarà il Progetto ABS, presente con un banchetto presso cui trovare informazioni sull’utilizzo di sostanze e la riduzione del danno, materiale e alcol test gratuiti.

“L’incoscienza, l'allegria è la formula che meglio riassume il nostro modo di fare Artico Festival. Abbiamo imparato tutto sul campo e, se oggi siamo qui, è perché il pubblico ha scelto di darci fiducia seguendo le nostre scommesse: questa è la parte di sana follia che ci caratterizza. Ma ne è sempre valsa la pena, ed è stato quasi sempre divertente, anche grazie a un gruppo di lavoro straordinario. Artico compie dieci anni, eppure è sempre più giovane. Gran parte del nostro staff è composto da ventenni che hanno iniziato come volontari, per poi unirsi stabilmente all’associazione: una capacità di rinnovarsi che si riflette in tutto ciò che facciamo. In un momento storico in cui la musica dal vivo, specialmente quella indipendente, fatica a trovare spazi, questo traguardo non è scontato.

Gli artisti di quest’anno racchiudono perfettamente questo spirito: dai cantautori che sono cresciuti insieme a noi, come Giorgio Poi, a chi ci ha ispirato sin dall’inizio come i Marlene Kuntz, fino a uno sguardo sui talenti del futuro, come nel caso di Birthh e delle Irossa”, commenta Roberto Piumatti, presidente dell’associazione Switch On.

“Aspettiamo con grande soddisfazione questa decima edizione di Artico, consapevoli di aver condiviso fin da subito la "sana incoscienza" di questo appuntamento. Negli anni Artico Festival ha saputo portare a Bra artisti di grande spessore, arrivando spesso ad anticipare i gusti musicali della gente. Oggi è diventato oggi uno degli eventi simbolo della città”, dichiarano il Sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore alle manifestazioni Francesco Matera.

L'associazione Switch On realizza eventi e contribuisce all’arricchimento culturale del proprio territorio dal 2012. A Bra organizza Artico Festival, che a giugno raggiungerà la sua decima edizione, e Artico Club, la rassegna invernale al Teatro Politeama. Tra gli ospiti delle passate edizioni i musicisti Iosonouncane, Lucio Corsi, Coma_Cose, Colapesce, Margherita Vicario, Vasco Brondi, Venerus, Ditonellapiaga, La Niña, Marco Castello e gli stand up comedian Edoardo Ferrario, Luca Ravenna, Giorgia Fumo, Yoko Yamada, Daniele Tinti e Stefano Rapone; oltre allo storyteller Federico Buffa e lo scrittore Paolo Nori. Da anni fa parte della giuria dei concorsi nazionali Premio Buscaglione e Rock Contest.

INFORMAZIONI

Artico Festival 2026 – X edizione www.articofestival.it

Parco della Zizzola - Strada Fey 1, 12042 Bra CN

Apertura cancelli: ore 19; inizio concerti: ore 20,30 (venerdì e sabato) e ore 21 (giovedì)

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni compiuti accompagnati da un adulto e per le persone con disabilità. Per tutto il corso delle serate sarà disponibile un’area food&beverage, con proposte adatte a tutte le esigenze.