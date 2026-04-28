“Dal Barocco ai nostri giorni” con Jan Junker e Gisle Krogseth

Il duo internazionale “Jan e Gisle”, ospite della rassegna Intorno alla Chitarra, presenta il concerto "Dal Barocco ai nostri giorni".
Jan Junker, al flauto e Gisle Krogseth, alla chitarra, saranno ad Alba venerdì 8 maggio, alle ore 20:45, nel Coro della Maddalena.
In programma: J.S.Bach Sonata in C-Major, M. Ravel Pavane pour une infante défunte e Fantasy, G. Krogseth Advent suite, S. L. Weiss Suite in a-minor (chitarra sola), Karg – Elert Sonata appassionata in fiss-moll, opus 140 (flauto solo), G. Krogseth Four pieces.
Opening act: Marlon Adriano ex allievo del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba. La direzione artistica è del maestro Ignazio Viola.
La XIX edizione di Intorno alla Chitarra è organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.
Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di € 5, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.