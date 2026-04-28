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Politica | 28 aprile 2026, 09:31

Un osservatorio su ospedali e case di comunità, la proposta di Patto Civico per la Granda. Pettavino: "Se funzioneranno vinceremo insieme la sfida della sanità territoriale"

L'iniziativa sarà presentata nelle prossime settimane. Al centro l'attenzione per i servizi resi ai cittadini

Alberto Pettavino, presidente di Patto Civico per la Granda

Alberto Pettavino, presidente di Patto Civico per la Granda

"Si tratta di una suggestione che contiamo di trasformare in proposta entro pochi giorni. Essa nasce dalle interlocuzioni fra i nostri iscritti e dopo aver letto delle tante inaugurazioni che si stanno svolgendo, in diverse zone del cuneese, proprio in questi giorni. La firma dell'accordo fra la Asl Cn1 e l'Ordine dei Medici a proposito di chi potrà operare in queste strutture e l'intenzione del Ministro della Salute Schillaci di introdurre nuove regole a sostegno di questi presìdi, ci hanno convinti a strutturare un vero e proprio osservatorio - spiega il presidente dell'associazione, Alberto Pettavino -. L'intento è quello di interloquire coi cittadini per aiutarli a conoscere queste strutture. Al contempo verificare che esse funzionino secondo gli obiettivi del Pnrr e quelli dati dalla Regione Piemonte".

"Patto Civico per la Granda" ritiene che il territorio possa beneficiare di queste strutture, ma per farlo è necessario che esse siano conosciute e ne sia riconosciuto il ruolo.

Indispensabile sarà l'interlocuzione con i medici di medicina generale, che per l'associazione rivestono un ruolo fondamentale nella sanità territoriale.

"Il nostro sarà un approccio costruttivo, teso a mettere in evidenza le caratteristiche positive di questa azione. Al contempo, senza nulla togliere al controllo regionale, segnaleremo le cose che non vanno (se vi saranno) e proveremo a proporre correttivi. Un investimento così importante necessita di avere al proprio fianco gli amministratori locali e necessita del loro approccio costruttivo e pragmatico", conclude Pettavino.

I dati raccolti e le segnalazioni dei cittadini saranno resi pubblici nel corso di presentazioni cadenzate nel tempo e trattati nel modo più oggettivo possibile, al fine di contribuire costruttivamente a questa importante e nuova fase della sanità territoriale.

C. S.

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