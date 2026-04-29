Garessio: al via i lavori di messa in sicurezza di tre ponti

A Garessio sono ufficialmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei ponti cittadini, con l’installazione di nuove protezioni in ferro destinate a garantire maggiore tutela per pedoni e residenti.

L’intervento, atteso da tempo, interessa tre strutture situate nel centro abitato: due ponti in Borgata Poggiolo e uno nel Borgo Maggiore. Si tratta di un’opera importante per la sicurezza urbana, che punta a prevenire situazioni di rischio senza alterare l’equilibrio architettonico del territorio.

I lavori sono stati affidati a una ditta locale, che ha operato con professionalità e nel pieno rispetto delle normative vigenti, realizzando interventi “a regola d’arte”. Un elemento non secondario, questo, considerando la necessità di coniugare sicurezza e tutela del patrimonio.

L’iter burocratico che ha preceduto l’avvio del cantiere è stato lungo e articolato, anche per via del coinvolgimento della Sovrintendenza, che ha espresso il proprio benestare al progetto. Un passaggio fondamentale per garantire che le nuove installazioni si inseriscano in modo armonioso nel contesto storico e paesaggistico del paese.

Per quanto riguarda gli altri ponti situati al di fuori del centro abitato, l’amministrazione ha previsto l’installazione di un’adeguata segnaletica, al fine di informare e tutelare gli utenti.