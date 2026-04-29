Agenzia della Mobilità Piemontese: nel Cda entra Davide Sannazzaro

Nella giornata di martedì 28 aprile, l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione: alla guida, con la carica di presidente, è stata riconfermata Cristina Bargero; riconfermati consiglieri anche Raffaele Bianco, rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino e Davide Gilardino, rappresentante per il bacino del nord-est.

Entrano in Consiglio Gian Paolo Lumi, in rappresentanza del bacino sud-est e Davide Sannazarro in rappresentanza del bacino sud.

“Desidero ringraziare tutti gli enti soci, la Regione Piemonte e la Città di Torino per la fiducia rinnovata, che rappresenta uno stimolo importante a proseguire nel lavoro avviato. In questi anni abbiamo costruito un percorso condiviso, basato sulla collaborazione tra territori e sull’obiettivo comune di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle persone - ha dichiarato la Presidente Cristina Bargero -.

Un ringraziamento sincero va ai consiglieri uscenti, per il contributo offerto, e un benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: il loro apporto sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono, a partire dall’innovazione dei servizi, dalla sostenibilità e dal rafforzamento dell’integrazione del sistema regionale.



Continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Regione Piemonte e con l’assessore Marco Gabusi, che ringrazio per tutto il lavoro sinergico di questi anni. Con lo stesso metodo e la stessa

determinazione, l’obiettivo è di consolidare quanto fatto e di sviluppare nuove progettualità capaci di migliorare concretamente la qualità della mobilità per cittadini e territori”.