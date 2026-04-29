Savigliano: domenica 3 maggio arriva il Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi

Domenica 3 maggio, piazza del Popolo si trasforma in un grande spazio di scambio e creatività con il Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi.

L’iniziativa, dedicata alla fascia d'età tra i 5 e i 17 anni, nasce per unire il divertimento all'educazione, promuovendo i valori dell'aggregazione sociale e dell'economia circolare attraverso il riuso.

Protagonisti assoluti della giornata saranno proprio i più giovani: a loro è affidata la gestione diretta dei banchetti, dall'allestimento alle prime contrattazioni, fino alla vendita finale. Ai genitori è richiesto un ruolo "discreto" di supporto e supervisione, lasciando che siano i ragazzi a sperimentare la propria autonomia. Sui banchi sarà possibile trovare ogni tipo di tesoro legato all’infanzia: giocattoli, fumetti, videogiochi, figurine, libri, biciclette, piccoli capi d'abbigliamento e creazioni artigianali.

L'evento si terrà dalle 10 alle 17. In caso di maltempo, la manifestazione si sposterà al riparo sotto l’Ala polifunzionale. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati: per partecipare è obbligatorio iscriversi contattando il numero 320.9025486.



