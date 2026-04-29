Cherasco: l'avanzo di amministrazione ammonta a 1.730.000 euro

L’amministrazione comunale di Cherasco rende noti i dati relativi all’avanzo di amministrazione, che ammonta complessivamente a € 1.730.194,46. Sebbene la cifra possa apparire imponente, è fondamentale analizzarne la composizione per capire come e quanto di questo tesoretto sia effettivamente spendibile per la comunità.

L’avanzo non è una massa indistinta di denaro, ma è suddiviso in "comparti" definiti dalla legge. Pertanto, scomponendo le voci principali si evidenzia che circa 712mila euro costituiscono la "quota accantonata": si tratta di somme che il Comune, per prudenza finanziaria e obblighi normativi, deve mantenere ferme per coprire potenziali rischi futuri. Questi fondi garantiscono la solidità dell'ente ma, per loro natura, non possono essere spesi per servizi o opere.

Una voce significativa è poi rappresentata da oltre 261mila euro vincolati specificamente per l'asilo nido. Questa somma permette di mantenere alti gli standard del servizio e di calmierare l'impatto economico sulle famiglie, coprendo la parte dei costi di gestione che non viene assorbita dalle rette mensili.

Inoltre l'ente ha dovuto vincolare circa 404mila euro per far fronte a situazioni pregresse, tra cui i pagamenti legati a una ditta soggetta a fallimento. Tuttavia, c'è una nota positiva: una parte di questa somma deriva da economie degli ultimi cinque anni. Se queste somme resteranno tali a stesura dei certificati di regolare esecuzione, le risorse saranno svincolate, tornando nella disponibilità dell'ente per nuovi progetti.

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, sono stati stanziati oltre 280mila euro per investimenti strutturali sul territorio. Una parte rimanente dell'avanzo, poi, seppur esigua potrà essere utilizzata qualora servisse per far fronte a eventuali necessità urgenti di spesa corrente, garantendo la continuità dei servizi quotidiani.

Commenta l’assessore al bilancio Elisa Bottero: «Si tratta di un avanzo importante che, pur nella sua articolazione e nei vincoli previsti dalla normativa, dimostra la nostra capacità di amministrare con prudenza e visione. Il nostro impegno è quello di continuare a garantire servizi di qualità, tutelare gli equilibri di bilancio e lavorare per liberare, laddove possibile, nuove risorse da reinvestire concretamente nello sviluppo e nel benessere della comunità».