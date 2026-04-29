Caramagna Piemonte, la dottoressa Annamaria Trione ha cessato l'attività di medico di medicina generale

La dott.ssa Annamaria Trione ha cessato l’attività di Medico di Medicina Generale titolare nel Servizio di Assistenza Primaria (nuovo Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta) nel territorio del Comune di Caramagna Piemonte. Gli assistiti in carico alla dott.ssa potranno pertanto fin da subito effettuare una nuova scelta del medico tra quelli attualmente disponibili nell’ambito.
La scelta potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, (https://pua.salutepiemonte.it/pua);
presso gli sportelli multifunzionali, muniti della tessera sanitaria e codice fiscale o, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, della delega firmata e corredata da copia del documento di identità del delegante, a:
Racconigi: via Ospedale 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Savigliano: presso Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Fossano: via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00