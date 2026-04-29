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Attualità | 29 aprile 2026, 11:33

"La danza migliora la qualità della vita": a Cuneo l'iniziativa itinerante di Fondazione Genta e La Maison de la Danse [FOTO e VIDEO]

L’evento, che celebra la Giornata Internazionale della Danza, prevede una serie di brevi spettacoli in diversi luoghi della città, il primo dei quali si è svolto nella sede di Confindustria Cuneo

In occasione della Giornata Internazionale della Danza la Fondazione Genta Giandomenico e La Maison de la Danse hanno dato vita ad un'iniziativa itinerante nella città di Cuneo per valorizzare la danza come strumento di benessere fisico e mentale, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita.

Un progetto condiviso che integra cultura, sanità e sociale, in linea con i principi del welfare culturale, con l’obiettivo di rendere la danza accessibile a tutti.

L’evento prevede una serie di brevi spettacoli in diversi luoghi della città, il primo dei quali si è svolto nella sede di Confindustria Cuneo.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

Hanno  offerto il loro supporto anche Fondazione Ospedale Cuneo, Fondazione Industriali, LILT Cuneo, l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e il CCW - Cultural Welfare Center.

Il programma completo degli spettacoli

Ore 9.30 Sede Confindustria Cuneo - via V. Bersezio 9

Ore 10:30 Centro Prelievi - via Carlo Boggio 14

Ore 11.30 Atrio Ospedale S. Croce - via A. Bassignano 40

Ore 12.30 Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Carle - via A. Carle 5 (1° piano)

Ore 16.30 Contrada Mondovì

Ore 17.00 Piazza Galimberti

Ore 17.30 Rondò dei Talenti in Rondò Garibaldi

Ore 18.30 Centro Incontri Fondazione Ospedale Cuneo C-Lab - via Busca 3 

sdl

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