“Aspettando Spazzamondo” guarda ai più piccoli: tre spettacoli tra Alba, Mondovì e Cuneo per famiglie con bambini fino a 8 anni

Prima ancora dei guanti, dei sacchi e delle strade da ripulire, Spazzamondo 2026 comincia altrove. In un luogo meno visibile ma decisivo: quello in cui si formano gli sguardi, le abitudini e il modo di stare al mondo, spesso fin da bambini. È da qui che prende forma una nuova tappa di avvicinamento alla giornata di sabato 23 maggio, con una proposta che sceglie di parlare alle famiglie e ai più piccoli attraverso il linguaggio del teatro, del gioco e dell’animazione.

Dall’8 al 10 maggio nell’ambito di “Aspettando Spazzamondo”, arriverà in provincia lo spettacolo interattivo “Benvenuti nel MagiRegno”, ispirato alla serie animata Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa, in onda su Rai YoYo, Rai Radio Kids e, on demand, su Raiplay.

LE DATE TRA ALBA, MONDOVÌ E CUNEO

Gli appuntamenti si svolgeranno venerdì 8 maggio ad Alba alle 17,30 nella Sala multifunzionale del Palazzo Mostre e Congressi, sabato 9 maggio a Mondovì alle 17,30 al Teatro Baretti e domenica 10 maggio a Cuneo alle 17,30 allo Spazio Varco. Lo spettacolo è dedicato alle famiglie con bambini fino agli 8 anni, l’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili: iscrizioni su www.spazzamondo.it.

IL MAGIREGNO PER PARLARE DI AMBIENTE

Protagonista di questo percorso sarà “Benvenuti nel MagiRegno”, spettacolo interattivo ispirato alla serie animata ‘Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa’. Un format che intreccia racconto, musica, momenti partecipativi e proiezioni, costruendo un’esperienza coinvolgente capace di affrontare in modo accessibile temi come il corretto smaltimento dei rifiuti, il riciclo e la salvaguardia del Pianeta. Attraverso le avventure dei due fratellini e dei loro amici, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio che parla di ambiente, ma anche di rispetto, collaborazione e responsabilità condivisa. Le avventure di Lampadino e Caramella sono prodotte da Animundi in collaborazione con Rai Kids.

UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO

La nuova edizione di Spazzamondo, promossa dalla Fondazione CRC, continua a costruirsi come un percorso diffuso che accompagna il territorio verso la grande giornata collettiva dedicata alla cura dell’ambiente. Dopo il lancio del 2026, che ha già coinvolto le scuole della provincia con materiali didattici dedicati all’abbandono dei rifiuti e al cambiamento climatico, e con le iscrizioni aperte nei Comuni aderenti, il progetto si arricchisce ora di un nuovo tassello pensato per coinvolgere direttamente bambini e famiglie. Fino a mercoledì 21 maggio sono aperte le iscrizioni per cittadini, associazioni, scuole e imprese alla giornata del 23 maggio: tutte le informazioni su www.spazzamondo.it.