Maggio al Parco fluviale di Cuneo, un mese di natura, benessere e scoperte

Con l’arrivo di maggio, il calendario del Parco fluviale Gesso e Stura si anima di iniziative per tutti i gusti: dagli adulti over 60 ai giovani amanti della natura alle famiglie con bambini, questo mese invita tutti a scoprire il territorio con occhi nuovi e spirito leggero.

Si comincia domenica 3 maggio con la visita guidata all’Oasi naturalistica La Madonnina di Sant’Albano Stura, una delle zone umide più ricche di avifauna nel territorio provinciale. MISSIONE NATURA | UNA MATTINA ALL’OASI è un’esperienza pensata per grandi e piccini incentrata sul rapporto tra terra, acqua e cielo, che accompagna i partecipanti alla scoperta di un autentico scrigno di biodiversità che custodisce migliaia di uccelli, tra i quali anche alcune specie rare in un contesto suggestivo e inaspettato.

Con la bella stagione, lo spazio sensoriale f’Orma torna protagonista con proposte dedicate al benessere in ambiente naturale. Venerdì 8, 22 e 29 maggio ESERCIZIO FISICO IN AMBIENTE NATURALE | SPECIALE OVER 60 propone un minicorso in tre incontri, con cammino a piedi nudi e introduzione all’uso dei bastoncini da Nordic Walking, per sviluppare propriocezione, equilibrio, sensibilità plantare e sicurezza del movimento.

Sabato 9 maggio il Parco si apre al mondo della formazione con EDUCARE A PIEDI NUDI, un appuntamento rivolto in particolare a educatori e insegnanti della prima infanzia e della scuola primaria, per sperimentare il barefooting come strumento di osservazione e stimolo sensoriale.

Domenica 10 maggio IL FIUME A PIEDE LIBERO E SILENT READING & DRAWING unisce i benefici della camminata a piedi nudi, al piacere della lettura e del disegno in un tempo lento e immersivo, con una formula pensata per giovani e adulti che vogliono vivere il parco in modo più “slow”.

Ancora sabato 9, nel pomeriggio, l’imperdibile VITA DA API darà a grandi e piccini la possibilità di osservare da vicino il mondo delle api grazie a una piccola telecamera introdotta nelle arnie e guidata dagli apicoltori del Parco.

Si prosegue festeggiando un appuntamento importante per il territorio: il Cuneo Montagna Festival infatti porta al Parco numerose proposte che spaziano dall’arte alla scienza.

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio La Casa del Fiume ospiterà il workshop DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI STORIE, guidato dallo scrittore Davide Longo, mentre il 16 e 17 maggio, verrà presentato il progetto MATERIA MADRE con le proiezioni immersive di DARKNESS MATTERS, un film che affronta il tema dell’inquinamento luminoso mostrando il valore dell’oscurità per gli ecosistemi e per la fauna selvatica. Al progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha collaborato Sideralis aps, che allestirà un vero e proprio planetario temporaneo nei giardini della Casa del Fiume dando la possibilità di vivere un’esperienza magica ed esclusiva a tutti i visitatori. È una proposta che unisce divulgazione scientifica e narrazione poetica, invitando a guardare alla notte come a una dimensione della vita da comprendere e rispettare.

Nella mattinata di domenica 17 maggio uno speciale TREKKING DELLE ORCHIDEE offre un’insolita escursione adatta a tutti nell’area di Tetto Dolce a Cuneo, dove crescono insospettabili specie di orchidee selvatiche rare e protette in un ambiente di prati aridi e cespuglieti sulle sponde del torrente Gesso.

Gli amanti della montagna potranno inoltre prendere parte a L’ESPLORAZIONE INFINITA. RISCOPRIRE IL MONDO CON L’ORIENTAMENTO NATURALE, con Franco Michieli e Linda Cottino e a ERBE CHIMERICHE. LABORATORIO DI BOTANICA FANTASTICA NELLA METROMONTAGNA a cura di Francesco Terzago, maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.festivaldellamontagna.it

Sabato 23 maggio torna al Parco CITTÀ IN NOTE | LA MUSICA NEI LUOGHI con mini-esperienze sensoriali a f’Orma e con lo spettacolo musicale AFRODREAM, confermando il legame tra natura, suono e partecipazione culturale.

Infine, nel pomeriggio di sabato 30 maggio LA VIA DEL GIGANTE D’ACQUA promette un’entusiasmante avventura a piedi nudi alla ricerca di Gorg, il grande gigante d’acqua dello spazio f’Orma.

Inoltre, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.00 e 14.30 alle 18.00 è possibile visitare il percorso sensoriale f’Orma e regalarsi un momento di puro benessere immersi nella natura e cullati dal suono dell’acqua.

L’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, Cuneo, è aperto dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. In questi orari è possibile usufruire del servizio di noleggio bici, acquistare i titoli di ingresso a f’Orma, acquistare e timbrare i passaporti Big Bench Community Project, La Big Bench del Parco è la numero 457 e si trova presso l’Area relax sotto il Santuario degli Angeli a Cuneo.

Per tutte le informazioni e per prenotare la partecipazione agli eventi è possibile visitare il sito web www.parcofluvialegessostura.it e seguire i canali social ufficiali del Parco.

Per maggiori dettagli, tariffe e prenotazioni: tel. 0171.444501 – e-mail eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.