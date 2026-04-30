Rifreddo, si chiude con successo la 1ª edizione di "Filmentali: Proiezioni Interiori - Racconti di Libertà" [FOTO]

Si conclude con grande partecipazione la prima edizione di "Filmentali: Proiezioni Interiori", la rassegna cinematografica promossa da "Giovani di Turno ETS", che da gennaio ad aprile ha trasformato il Rifreddo Landscape Lab in uno spazio di visione attiva, confronto e riflessione condivisa.

Quattro appuntamenti, completamente gratuiti e aperti alla comunità, hanno coinvolto oltre 100 partecipanti complessivi ed eterogenei per età, provenienza, idee e orientamenti, confermando il bisogno e il desiderio di vivere il cinema non solo come intrattenimento, ma come esperienza culturale capace di generare pensiero critico, inclusione e dialogo.

La prima edizione, intitolata “Racconti di libertà”, ha proposto un percorso di storie diverse ma profondamente connesse dal tema della libertà come diritto, scelta, resistenza, autodeterminazione e cura dell’altrə.

I film in programma sono stati:

- Jojo Rabbit di Taika Waititi (2019)

- Io Capitano di Matteo Garrone (2023)

- I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee (2005)

- Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi (2023)

Ogni proiezione è stata seguita da un momento di riflessione condivisa e dialogo filosofico, guidato da Gaia Giovine Proietti, facilitatrice esperta della rete Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome, che ha accompagnato il pubblico in un percorso di confronto aperto, ascolto e rielaborazione collettiva.

Filmentali nasce infatti da un’idea precisa: “il cinema non è solo qualcosa che si guarda, ma uno spazio che ci riguarda”. Ogni film diventa un pretesto per fermarsi, interrogarsi e condividere prospettive diverse, valorizzando il pensiero critico e la partecipazione attiva.

«Crediamo che il cinema sia uno strumento potentissimo di crescita personale e sviluppo dello spirito critico» – racconta Sara Mariotta, direttrice artistica della rassegna – «Guardare un film insieme e prendersi il tempo di parlarne significa creare uno spazio reale di condivisione, inclusione e consapevolezza. In un momento storico in cui tutto corre velocemente e siamo bombardati dai contenuti, fermarsi a pensare è una presa di posizione.»

Un ringraziamento speciale va anche alla gastronomia Petali di Margherita, che ha accompagnato ogni serata con le apericene post proiezione, contribuendo a rendere ancora più accogliente e conviviale il momento di incontro tra i partecipanti.

Ma Filmentali non si ferma qui.

La rassegna continuerà anche durante l’estate con due proiezioni off, pensate per ampliare il dialogo e raggiungere nuovi pubblici.

Il primo appuntamento sarà venerdì 5 giugno, in collaborazione con Ostana Giovan3, con la proiezione di Pride, film che racconta una straordinaria storia di alleanza, lotta collettiva e solidarietà.

Seguirà una seconda proiezione speciale in crossover con Teste fiorite, la linea culturale di Giovani di Turno dedicata ai più piccoli, con la proiezione di Il robot selvaggio, film d’animazione che riflette sulla genitorialità ma anche sull’inclusione e sulla coesistenza delle diversità in un ambiente positivo.

Filmentali si conferma così non solo una rassegna cinematografica, ma un progetto culturale vivo, che usa il cinema come strumento di comunità, partecipazione e allenamento del pensiero critico.

Maggiori info sui canali ufficiali di Giovani di Turno ETS (Facebook, Instagram, mail e gruppo WhatsApp).