Macra: “Cacciatori di Tesori” tra natura e paesaggio dell’Alma

Nuovo appuntamento a Macra con gli eventi dedicati all’ambiente ed al paesaggio naturale e costruito inseriti nel ciclo di incontri “Le Giornate di Sostenibilità Ambientale”.

Sabato 2 maggio, nel pomeriggio, verrà proposto il laboratorio /gioco “CACCIATORI DI TESORI – alla scoperta dei tesori naturali e paesaggistici dell’Alma” rivolto ad un pubblico eterogeneo quali bambini e famiglie, giovani e adulti appassionati di ambiente e del paesaggio della Valle Maira.

L’iniziativa strutturata in più step, inizierà con una breve presentazione presso l’Info-Ecopoint al piano terreno del Municipio ed a seguire vi sarà l’attività all’aperto che prevede una bella passeggiata nelle borgate Bedale e del Villar e zone circostanti (vigna di San Pietro e Cappella) con l’osservazione degli habitat naturali e dell’ambiente costruito alla scoperta dei tesori custoditi nella zona di Alma.

L’attività avverrà attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti che diverranno i protagonisti della esperienza: muniti di taccuino, matita e smartphone dovranno osservare, annotare e fotografare ciò che ha catturato la loro attenzione e ha suscitato in loro emozione.

Al termine della passeggiata presso l’Info-ecopoint vi sarà un momento di restituzione di ciò che è stato osservato ed annotato che rappresenterà un ulteriore tassello per la costruzione di un gioco collettivo sotto forma di cruciverba digitale “L’incrocio delle meraviglie“ sulle particolarità naturalistiche , artistiche ed architettoniche dei comuni di Macra e Celle di Macra realizzato mediante uso di app.

La giornata si concluderà con una merenda a base di prodotti locali. L’attività è realizzata con la collaborazione delle guide di Chamin. Consigliato abbigliamento sportivo (scarponcini), portarsi taccuino, biro e smartphone

Ritrovo a Macra, in Borgata Bedale davanti al Municipio. Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 18.00. In caso di maltempo tutta l’attività si svolgerà presso la sala dell’Info-ecopoint di Borgata Bedale di Macra.

La partecipazione alla attività è gratuita, gradita prenotazione. Per info e prenotazione contattare : + 39 348 1869452