San Damiano Macra: ventiseiesimo “Chantén mai” con Coro Asiago

Si terrà venerdì 1 maggio 2026 a partire dalle 21, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano di San Damiano Macra, il ventiseiesimo incontro corale dal titolo Chantén mai, organizzato dal Gruppo Corale La Reis diretto da Andrea Einaudi.

Inserito nell'ambito del progetto Borghi ritrovati sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati), l'evento ospiterà per l'occasione il Coro Asiago (diretto da Marco Andreotti).

Nato nel 1952 da un gruppo di amici appartenenti alla Schola cantorum parrocchiale, il Coro Asiago svolge la sua attività ininterrottamente da oltre settant'anni. Ad animare l'impegno dei primi coristi furono, sin dall'inizio, il desiderio di cimentarsi nei canti del Coro della S.A.T. di Trento, la passione per la montagna e per il canto popolare e, infine, il forte legame di amicizia creatosi tra i vari componenti.

Il Gruppo Corale La Reis è nato nel 1989 a San Damiano Macra grazie alla passione di un piccolo gruppo di amici per il canto popolare e al loro attaccamento alla valle e alle sue tradizioni.

Il nome Reis in lingua provenzale-occitana significa 'la radice'. Dalla sua fondazione, il Coro ha effettuato più di seicento esibizioni tra Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, oltre ad alcune altre in Provenza e nel sud della Francia.

La Reis organizza annualmente due rassegne corali a San Damiano: in primavera (Chantén mai) e in autunno (Chanto l'Outoun).