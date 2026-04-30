Bra: concorso di disegno dal vivo nelle sale di Palazzo Traversa

Ritorna a Palazzo Traversa, alla sua sesta edizione, il concorso di disegno dal vero organizzato dall'associazione "L'albero inverso" di Bra. Il concorso è rivolto a bambini e adulti e si svolgerà domenica 10 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 nella struttura civica di via Parpera.
L’attività è aperta a tutti e i partecipanti potranno scegliere un soggetto all’interno delle sale espositive o farsi ispirare dall’architettura museale. Le opere saranno successivamente valutate da una giuria qualificata di esperti e amanti dell’arte.
La quota d'iscrizione è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini/ragazzi. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente l'associazione “L’albero inverso” al numero 333.4047601 (Daniela) o alla mail: alberoinverso@gmail.com.