Bra: concorso di disegno dal vivo nelle sale di Palazzo Traversa

Ritorna a Palazzo Traversa, alla sua sesta edizione, il concorso di disegno dal vero organizzato dall'associazione "L'albero inverso" di Bra. Il concorso è rivolto a bambini e adulti e si svolgerà domenica 10 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 nella struttura civica di via Parpera.

L’attività è aperta a tutti e i partecipanti potranno scegliere un soggetto all’interno delle sale espositive o farsi ispirare dall’architettura museale. Le opere saranno successivamente valutate da una giuria qualificata di esperti e amanti dell’arte.