Fiori, sapori e trattori: il Primo Maggio accende Luserna San Giovanni

Fiori, trattori e centinaia di bancarelle: questi sono gli ingredienti essenziali della Fiera del Primo Maggio di Luserna San Giovanni (To), manifestazione primaverile tradizionale per il territorio.

L’appuntamento è venerdì 1° maggio, dalle 8 alle 19, con ingresso gratuito.

La fiera ha due 'cuori'. Il primo è nell'area espositiva degli impianti sportivi (via Airali) dove sono attesi circa 250 commercianti tra alimentari, abbigliamento e generi vari, distribuiti lungo il percorso fieristico. Un’offerta ampia, pensata per intercettare un pubblico trasversale e confermare il ruolo della fiera come evento di riferimento per il territorio. Il secondo invece batte nella centralissima piazza Partigiani, pedonalizzata per ospitare gli espositori florovivaistici.

Ma tutto il paese sarà coinvolto nella festa con il raduno trattoristico inaugurato lo scorso anno. Per la seconda edizione dell'appuntamento, una cinquantina di mezzi percorreranno le vie del centro e la strada Panoramica, in un percorso che unisce le due aree espositive del paese. “Con il bel tempo ci aspettiamo l'arrivo di migliaia di visitatori e il centro di Luserna San Giovanni è pronto a ospitarli tutti grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio, come il gruppo Alpini e la squadra Aib e Protezione civile di Luserna San Giovanni” commenta il comandante della Polizia locale, Massimo Chiarbonello. Sono proprio gli agenti a curare l'area fieristica degli impianti sportivi, mentre la Pro loco si occupa dell'area florovivaistica di piazza Partigiani. Il raduno trattoristico invece è affidato all'associazione allevatori Fiera dei Santi.

Le associazioni locali gestiranno le aree di parcheggio limitrofe alla fiera ma si potrà lasciare l'auto anche nell'ampio parcheggio della stazione, raggiungibile da via Trieste.