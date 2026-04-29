Envie si prepara a brillare: torna la grande festa al Parco della Torre

Dopo il grande successo dello scorso anno, Envie è pronta a riaccendere l’entusiasmo con una nuova, imperdibile serata all’insegna della musica e del divertimento.

Nella serata di giovedì 30 aprile, il Parco della Torre farà da cornice a un evento capace di unire spettacolo, energia e atmosfera magica sotto il cielo stellato.

Protagonista della serata sarà il dj Matteo Dianti, pronto a far ballare il pubblico con il suo sound coinvolgente.

L’evento, organizzato da 7th Heaven, promette un’esperienza immersiva grazie a un potente servizio audio-luci curato nei minimi dettagli, capace di trasformare la location in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Non mancheranno momenti di convivialità, grazie al servizio bar attivo per tutta la durata della serata, con panini e patatine fritte per accompagnare il divertimento.

Tra luci scenografiche, musica e un’ambientazione unica dominata dalla storica torre, l’appuntamento si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione. Una notte speciale, pensata per chi ha voglia di festeggiare e lasciarsi trasportare dall’energia della musica sotto le stelle.