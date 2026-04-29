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Eventi | 29 aprile 2026, 17:55

Envie si prepara a brillare: torna la grande festa al Parco della Torre

Musica, luci e atmosfera sotto le stelle con Matteo Dianti protagonista della serata del 30 aprile

Il Dj Matteo Dianti animerà la serata nel parco della Torre di Envie

Il Dj Matteo Dianti animerà la serata nel parco della Torre di Envie

Dopo il grande successo dello scorso anno, Envie è pronta a riaccendere l’entusiasmo con una nuova, imperdibile serata all’insegna della musica e del divertimento

Nella serata di giovedì 30 aprile, il Parco della Torre farà da cornice a un evento capace di unire spettacolo, energia e atmosfera magica sotto il cielo stellato. 

Protagonista della serata sarà il dj Matteo Dianti, pronto a far ballare il pubblico con il suo sound coinvolgente. 

L’evento, organizzato da 7th Heaven, promette un’esperienza immersiva grazie a un potente servizio audio-luci curato nei minimi dettagli, capace di trasformare la location in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. 

Non mancheranno momenti di convivialità, grazie al servizio bar attivo per tutta la durata della serata, con panini e patatine fritte per accompagnare il divertimento. 

Tra luci scenografiche, musica e un’ambientazione unica dominata dalla storica torre, l’appuntamento si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione. Una notte speciale, pensata per chi ha voglia di festeggiare e lasciarsi trasportare dall’energia della musica sotto le stelle.

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