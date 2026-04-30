“Io non me la bevo”, mercoledì 6 maggio farà tappa all'istituto Grandis

Mercoledì 6 maggio, su iniziativa della preside dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo, prof. Milva Rinaudo, subito appoggiata dal direttore della Motorizzazione Civile di Torino dott.ssa Stefania Bosio, in occasione della giornata europea della sicurezza stradale, proporrà agli studenti il programma messo a punto dalla FMI.
La Federazione Motociclistica Italiana aveva già attuato questi incontri, aventi per titolo “Io non me la bevo”, presentandolo agli studenti di altri istituti negli ultimi mesi dello scorso anno, riscontrando l’attenzione dei ragazzi.
Al termine delle spiegazioni i ragazzi scrivonosu un tabellone i loro pensieri
Il programma prevede, dopo l’allestimento dei locali dell’Istituto di Cuneo, Corso IV Novembre 16, con tabelloni e materiale vario occorrente per le spiegazioni, l’esposizione del tema, tendente a rendere edotti gli studenti sulla consapevolezza dei rischi stradali facendo uso di alcool o di droghe.
Il personale addetto, coordinato dal Prof. Enrico Garino della Commissione Educazione Stradale della FMI proporrà per circa un’ora a quattro gruppi di ragazzi della prima, quelli che probabilmente utilizzeranno ben presto un ciclomotore, una serie di suggerimenti sul comportamento da tenere sulla strada e spiegazioni tendenti a far conoscere gli effetti negativi dell’utilizzo mentre si guida sotto l’effetto di droghe o di alcool.