Circolo Acli Bocciofila Cerverese Aps, una sana realtà rinata nel 2022: ottimi risultati per le squadre di Serie C e D [FOTO e VIDEO]

Il Circolo Acli Bocciofila Cerverese Aps, che fa parte della Fib (Federazione italiana bocce), è rinato per volontà di un intero paese ed è stato affidato in primis nelle mani del suo presidente, in carica dal 2022, Federico Surra.

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“Le bocce di Cervere sono rinate quattro anni fa, dopo una ventina di assenza. – ha spiegato il primo artefice della rinascita del movimento sportivo - Abbiamo ricreato tutto l’organigramma e i campi, grazie anche e soprattutto al grande merito dei volontari e del Comune di Cervere, che ci assistono da sempre. Da qui abbiamo posto le basi per costituire una squadra di Serie C, che aveva inizialmente 38 iscritti - ora oltre 60 - e una squadra di Serie D”.

“La squadra di C ha anche raggiunto recentemente le finali regionali, con alcuni giocatori che individualmente, o a squadra, hanno ottenuto con merito questo traguardo, quindi direi un bilancio in questo quadriennio più che positivo sia in ambito sportivo, sia sociale, con il Circolo divenuto un punto di riferimento aggregativo per moltissime persone. – ha proseguito Surra, illustrando i vari numeri ottenuti nel corso di questo rinnovato percorso – Recentemente anche uno dei nostri giocatori più rappresentativi in Serie D, Aldo Scarzello, si è qualificato alle fasi nazionali. Prospetto un futuro roseo, con la promessa di impegnarci nelle nostre attività, in base a quelle che sono le nostre piccole risorse”.