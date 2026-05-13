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Attualità | 13 maggio 2026, 12:19

Bra celebra i 25 anni del gemellaggio con Weil der Stadt

Sabato 23 maggio la cerimonia ufficiale

Bra celebra i 25 anni del gemellaggio con Weil der Stadt

La città di Bra celebra i 25 anni del gemellaggio con gli amici tedeschi di Weil der Stadt con una cerimonia ufficiale in programma sabato 23 maggio alle 10 nella sala consiliare “Achille Carando” in municipio.

Interverranno i due sindaci, Gianni Fogliato e Christian Walter per rinnovare l’amicizia che da cinque lustri unisce la città del Baden-Württemberg e Bra. 

A seguire, alle 11.15 al Movicentro, in concomitanza con il Salone del Libro per ragazzi è in programma una lettura animata in inglese (pensata per bambini di fascia di età compresa tra 8 e 10 anni) dal titolo “Hans and the Starry Secret of Bra” a cura dell’Associazione L’Albero Inverso che ha ideato una narrazione ispirata al tema del viaggio e alla figura di Giovanni Keplero, celebre astronomo e matematico nato a Weil der Stadt. L’evento è ad ingresso libero, su prenotazione allo 0172.430185. 

Nel pomeriggio è prevista per la delegazione proveniente da Weil der Stadt una visita guidata della città di Bra e del borgo di Pollenzo

cs

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