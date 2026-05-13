Studente del "Bodoni" di Saluzzo premiato al prestigioso Certamen Ciceronianum Arpinas

Samuele Revelli, studente del Liceo Classico "Bodoni" di Saluzzo, ha ottenuto una menzione onorevole alla 45ª edizione del prestigioso "Certamen Ciceronianum Arpinas", classificandosi tra i vincitori di una competizione che ha annoverato 270 partecipanti provenienti da 11 Paesi europei.

Samuele, che frequenta la classe 5ª KL, si è distinto per la traduzione e il commento del passo V, 3, 8-9 delle "Tusculanae disputationes" di Cicerone, dedicato al significato etimologico della parola “filosofia” e al valore della speculazione filosofica per l'esistenza degli uomini.

Per il secondo anno consecutivo il Liceo Classico saluzzese viene premiato in una delle più importanti competizioni internazionali dedicate alla lingua latina.

"Con questo importante risultato Samuele ha dato lustro al nostro Liceo - sottolineano i dirigenti - e, per questo, la scuola tutta si congratula con lui per l’impegno, la competenza e la passione dimostrati nello studio delle discipline classiche e lo ringrazia per aver rappresentato con merito il nostro istituto. Ad maiora, semper!".