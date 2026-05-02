"Grazie di cuore": Fulvio D'Alessandro saluta Federmanager Cuneo

Manca poco all'assemblea che rinnoverà i vertici di Federmanager Cuneo, realtà che rappresenta circa 16.000 dirigenti industriali del territorio. Il presidente uscente, il saviglianese Fulvio D'Alessandro, ha voluto ringraziare pubblicamente quanti lo hanno accompagnato durante i vent'anni di attività complessivi in seno all'associazione.

“Care colleghe, cari colleghi, collaboratori e amici di Federmanager Cuneo.

Nei prossimi giorni avrete modo di votare e sostenere le candidature per il rinnovo degli incarichi statutari e del Collegio territoriale dei probiviri.

Personalmente, dopo quasi vent’anni di attività come consigliere, consigliere nazionale, vicepresidente e Presidente ho deciso di passare il testimone perché credo fermamente nel rinnovo delle risorse con, avete visto nell’elenco dei candidati, un giusto equilibrio tra esperienze federative e nuove professionalità.

Desidero ringraziare tutti i consiglieri che hanno collaborato con me, grazie ai professionisti, agli amici e alla nostra responsabile di segreteria che mi hanno e ci hanno sostenuto…specie in momenti particolarmente complessi.

Ne usciamo tutti a testa alta con, finalmente, una prevalenza di etica e di rispetto delle persone.

Grazie veramente di cuore.

Come dico sempre i presidenti passano mentre Federmanager rimane garantendo tutele sindacali, contrattuali, servizi, molta considerazione e attenzione nei confronti dei nostri associati”.

Fulvio D’Alessandro