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Sport | 02 maggio 2026, 11:16

Numeri da record per il torneo nazionale di basket “Langhe Roero 2026”

Ben 37 le squadre impegnate dal fino al 3 maggio tra i comuni di Alba, Carrù, Cherasco, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene

Numeri da record per il torneo nazionale di basket “Langhe Roero 2026”

Ha avuto inizio, venerdì 1 maggio, una nuova edizione (ancora una volta da record per squadre partecipanti) del grande torneo nazionale “Langhe Roero 2026”

Ben 37 le squadre impegnate dal fino al 3 maggio tra gli 8 comuni di Alba, Carrù, Cherasco, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene.

Il torneo, organizzato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano, è "suddiviso" in tre categorie: Under 13 maschili, Esordienti femminili ed esordienti maschili.

Dopo i gironi nei primi giorni, si giocherà un playoff che incoronerà le squadre vincitrici per ogni categoria (e stabilirà i piazzamenti finali).

Il torneo si disputerà col patrocinio di Federazione Italiana Pallacanestro e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Al fianco dell'evento Banca d’Alba, che premierà l’MVP di ogni categoria.

Gli organizzatori ringraziano anche le “cantine amiche” che accoglieranno i visitatori in questi giorni.

cs

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