Drone di grandi dimensioni vicino all’aeroporto di Levaldigi: voli sospesi e sequestro

La notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore, ma il fatto è successo nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, quando all'aeroporto di Cuneo Levaldigi si è reso necessario l'intervento della Polizia di Stato a seguito della segnalazione della presenza di un drone in volo nelle immediate vicinanze del perimetro dello scalo.

L’allarme è stato lanciato dal personale addetto alla sorveglianza perimetrale, che ha individuato un velivolo a pilotaggio remoto di notevoli dimensioni a pochi metri dalla recinzione aeroportuale. La Torre di Controllo ha disposto, in via precauzionale, la sospensione temporanea del traffico aereo.

Una pattuglia della Polizia di frontiera aerea ha raggiunto l’area, individuando il punto di decollo e il responsabile, mentre era intento a manovrare il dispositivo.

Il drone, posto sotto sequestro, è un quadricottero professionale del peso di circa 32 chilogrammi, con un diametro in assetto di volo compreso tra i 2,5 e i 2,7 metri. Si tratta di un mezzo generalmente utilizzato in ambito agricolo per operazioni di disinfestazione, in grado di operare fino a una distanza di circa 7 chilometri dal radiocomando.

(Il drone sequestrato)

Dai controlli è emerso che il pilota era privo di licenza di volo, dell’autorizzazione per operare in aree limitrofe agli aeroporti e della copertura assicurativa obbligatoria. L’uomo ha dichiarato di aver acquistato il drone online per utilizzarlo nei propri terreni agricoli situati nei pressi dello scalo.

Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo per violazioni al Codice della Navigazione e ai regolamenti ENAC. Prevista anche la segnalazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile per gli aspetti amministrativi.

Le dimensioni e la massa del velivolo avrebbero potuto rappresentare un rischio per i voli in transito, in particolare in una fase caratterizzata da frequenti attività di addestramento con aerei di piccole dimensioni nello scalo cuneese.