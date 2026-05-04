Appuntamento con “Genitori in gioco” presso lo Spazio Giovani di Garessio

L’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida ricorda che giovedì 13 maggio, dalle ore 20.45 alle ore 22.30, presso Lo Spazio Giovani-Villa Gobbi di Garessio (via al Santuario n.2), si terrà il secondo appuntamento con “Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare”, curato dalla Cooperativa Caracol in collaborazione con Elisa Rolfi, mediatrice famigliare Studio - La Giraffa, parte del progetto “Genitori in gioco”. Un momento partecipato e ricco di riflessioni, dedicato al tema del conflitto nelle relazioni familiari e agli strumenti utili per affrontarlo in modo costruttivo. L’incontro è rivolto a genitori con figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di prima grado.

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio, realizzato con il contributo di Fondazione CRC all’interno del programma Wellgranda , promosso da Welgrande Reti di Welfare in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Confcooperative Piemonte Sud, ASL CN2 e CSSM, insieme alla rete del territorio, tra cui il Servizio Socio Assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, a sostegno delle famiglie e della comunità educante.

L’ultimo appuntamento si invece terrà a Ceva il giorno 8 giugno, presso Lo Spazio Giovani (via XX Settembre n.9), sempre dalle ore 20.45 alle ore 22.30.