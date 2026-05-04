Envie, camminare insieme per stare meglio: nasce il Gruppo di Cammino del giovedì

A Envie prende il via il progetto dei ‘Gruppi di Cammino’ promosso dall’Asl Cn1, un’iniziativa pensata per incentivare l’attività fisica regolare, prevenire le patologie legate alla sedentarietà e favorire la socializzazione tra i cittadini.

L’attività si svolgerà con cadenza settimanale, il giovedì dalle 17 alle 18, secondo le modalità concordate con i referenti dell’Asl Cn1. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio.

“Il percorso – spiegano i referenti - si inserisce nel quadro degli obiettivi del Piano Locale e del Piano Regionale della Prevenzione, con l’obiettivo di diffondere stili di vita più sani e attivi. Alla base dell’iniziativa c’è un principio semplice ma efficace: ‘da soli si cammina veloce, ma insieme si va più lontano’. Anche a Envie i gruppi saranno guidati da volontari appositamente formati, i cosiddetti capi-passeggiata, oppure supportati dagli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl, creando così un contesto sicuro e inclusivo.I Gruppi di Cammino rappresentano un’importante azione di promozione della salute: sono gratuiti, a basso impatto e adatti a persone di ogni età. Oltre ai benefici fisici, l’iniziativa contribuisce al benessere psicologico e al rafforzamento del senso di comunità locale, offrendo anche a Envie un’opportunità concreta di incontro e condivisione”.

La Giunta comunale di Envie ha deliberato di aderire al progetto, istituendo sul territorio il “Gruppo di Cammino del giovedì.

Ogni responsabilità relativa all’organizzazione, allo svolgimento, alla sicurezza e alla tutela della salute dei partecipanti resta in capo all’Asl Cn1 e ai soggetti da essa delegati, mentre il Comune non sosterrà oneri economici né avrà responsabilità dirette nella gestione del servizio.