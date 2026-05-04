Auto in fiamme nelle campagne di Ceresole d’Alba

Un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.05, in un campo adiacente alla strada provinciale 286, nel territorio di Ceresole d’Alba.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Alba, Bra e Sommariva Bosco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude che il veicolo possa essere di provenienza illecita, ipotesi al vaglio delle autorità competenti.