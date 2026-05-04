Traghetti per la Sardegna 2026: rotte, compagnie e consigli per prenotare bene

Ogni anno, da giugno ad agosto, migliaia di famiglie, coppie e gruppi di amici salgono a bordo delle navi che attraversano il Tirreno per raggiungere le spiagge, i borghi e i paesaggi intatti dell'isola. Ma tra rotte diverse, compagnie con politiche tariffarie variabili e sistemazioni di ogni tipo, orientarsi non è sempre immediato.

Le rotte principali

I traghetti per la Sardegna partono da quattro porti principali. Da Genova partono traversate notturne verso Olbia, Porto Torres e Cagliari, con durate che vanno dalle 10 alle 13 ore: la scelta ideale per chi abita nel nord-ovest e vuole sfruttare la notte per il trasferimento. Da Civitavecchia si raggiunge Olbia in circa 7-8 ore, la rotta più breve e tra le più frequentate. Da Napoli la rotta principale punta su Cagliari, comoda per chi parte dal sud della penisola.

La rotta da Livorno merita un discorso a parte. Ben servita da Corsica Sardinia Ferries e Grimaldi Lines, collega il porto toscano direttamente a Olbia in circa 9-10 ore, con partenze sia diurne che notturne. È la scelta preferita da chi abita in Toscana, Emilia o nelle province del nord che preferiscono evitare il traffico verso Genova.

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Le compagnie navali

Le principali compagnie che operano sulle tratte verso la Sardegna sono cinque: Grimaldi Lines, Corsica Sardinia Ferries, Tirrenia, Moby e GNV. Ogni compagnia ha navi di dimensioni e caratteristiche diverse, con servizi a bordo che variano dalla cuccetta condivisa alla cabina con bagno privato. Confrontare le offerte prima di acquistare è fondamentale: a parità di rotta e data, i prezzi tra una compagnia e l'altra possono differire in modo significativo.

Quando prenotare e quanto si risparmia

Il fattore tempo è decisivo. Le tariffe seguono una curva dinamica: partono basse a inizio anno, restano competitive fino ad aprile, poi salgono in modo progressivo. Per luglio e agosto prenotare con tre o quattro mesi di anticipo può significare risparmiare anche il 40-50% rispetto alle tariffe di giugno. Oltre al biglietto, il traghetto include il passaggio auto, il che lo rende spesso più conveniente del volo per chi viaggia in famiglia o in gruppo.

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