Mondovì celebra i giovani musicisti con un concerto tra coro e orchestra

Sabato 9 maggio alle ore 16.00 la Sala Ghislieri ospita il Concerto per i Giovani, inserito nella programmazione di Mondovimusica, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti.

Protagonista del pomeriggio musicale sarà l’Orchestra Filarmonica di Alba, diretta da Nicola Davico, affiancata dal Coro delle Voci Bianche e dal Coro Giovanile della Scuola Comunale di Musica di Mondovì diretti da Maurizio Fornero. Il concerto si distingue per la significativa presenza di giovanissimi strumentisti e coristi, configurandosi come un momento centrale di incontro tra formazione musicale e produzione artistica.

L’Orchestra Filarmonica di Alba, composta in gran parte da musicisti del territorio, riunisce giovani diplomati di Conservatorio, studenti avanzati e appassionati che, pur seguendo percorsi professionali diversi, continuano a coltivare la pratica musicale d’insieme. L’ensemble rappresenta un importante punto di riferimento formativo e culturale, accogliendo anche gli allievi dell’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” e contribuendo in modo significativo alla crescita musicale del territorio. Nata sotto l’egida del Comune di Alba, l’orchestra svolge inoltre una rilevante funzione sociale, coinvolgendo stabilmente circa 35-40 elementi.

A guidare l’ensemble sarà Nicola Davico, musicista dalla formazione ampia e articolata: diplomato in pianoforte al Conservatorio di Torino, laureato con lode in Letteratura tedesca e specializzato in composizione, ha approfondito la direzione d’orchestra e la musica corale con importanti maestri. Accanto all’attività concertistica, affianca un costante impegno didattico presso il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba. La sua attività si distingue per l’attenzione alla qualità interpretativa e alla formazione delle nuove generazioni, elementi centrali anche in questo progetto.

Il concerto si inserisce in una collaborazione ormai consolidata con il Coro delle Voci Bianche e il Coro Giovanile della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, una sinergia che negli anni ha dato vita a numerosi progetti di grande valore formativo e artistico, confermando l’importanza del dialogo tra le realtà musicali del territorio.

Il programma musicale propone un percorso variegato e coinvolgente attraverso epoche e stili differenti, con composizioni di Jean Absil, Johannes Brahms, Franz Schubert e Adrian Banchieri, accanto a una suggestiva pagina della tradizione irlandese.

Verranno eseguite musiche corali di Jean Absil, A. Banchieri e W.A Mozart ed orchestrali tra le quali la Zwischenakt n. 3 da Rosamunde di Franz Schubert e la Serenata n. 1 in Re maggiore di Johannes Brahms.

Il Concerto per i Giovani rappresenta un’importante occasione per promuovere la crescita artistica dei ragazzi coinvolti e per offrire al pubblico un’esperienza musicale ricca e stimolante, capace di coniugare entusiasmo, impegno e qualità interpretativa.

Ingressi: Biglietto intero € 10,00. Biglietto ridotto € 7,00 Amici dell’Academia Montis Regalis. Biglietto ridotto € 1,00 allievi della Scuola di Musica di M.vì e studenti dai 14 ai 18 anni. Ingresso libero fino a 13 anni