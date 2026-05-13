Salone del Libro 2026, uno sguardo in anteprima dal Lingotto: novità e grandi ritorni della 38ª edizione [FOTO e VIDEO]

Il Salone del Libro ai blocchi di partenza per l’edizione numero 38 che si svolgerà da domani fino al 18 maggio negli spazi del Lingotto Fiere con il titolo "Il mondo salvato dai ragazzini". I numeri che l’organizzazione mira come sempre a superare quest’anno sono i 231 mila ingressi del 2025. I pronostici fanno ben sperare essendo già oltre 26mila solo gli studenti prenotati dalle scuole di tutta Italia e che saranno attesi per lo più nelle giornate di domani, venerdì e lunedì.

“Potremmo superare il record di studenti e studentesse del periodo post Covid” conferma l’ad, Piero Crocenzi.

Oltre 1200 gli editori che quest’anno hanno trovato posto tra i 147 mila metri quadrati occupati dalla kermesse all’Oval e al Lingotto.

Novità e grandi ritorni

Il Padiglione 5 e il Rights Center

Novità di quest’anno che ha fatto guadagnare nuovo spazio è il Padiglione 5 dove fino a venerdì si svolgeranno gli incontri dell’Area Business, in cui trovano posto servizi offerti all’editoria da aziende che producono dagli archivi digitali a software per l’organizzazione dei magazzini.

“Abbiamo scelto di costruire un’area business per operatori che possono così lavorare in tranquillità, in un ambiente protetto” commenta Crocenzi.

Uno spazio che a partire dal sabato cambia veste e ospita “le contaminazioni” con incontri che spaziano dalla musica alla stand up comedy, sostituendo così il Palco Live: “Nei giorni feriali non era molto utilizzato - aggiunge Crocenzi -. Con il Padiglione 5 abbiamo la giusta combinazione con il business e inoltre guadagniamo un palco più grande e al coperto”.

Lo spazio si trova vicino al Rights Center che quest’anno ospita per tre giorni 400 tra agenti letterari e buyers di diritti editoriali, passando da 60 a 85 stand da 34 Paesi. “Per noi il Salone è un punto di aggregazione tra agenzia letteraria e case cinematografiche in cui troviamo un’altra rappresentanza di autori stranieri - spiegano i due agenti letterari Simone Marchi dell’Agenzia Malatesta e Claire Sabatié Gerard di The Italian Literary Agency -. Le proposte quest’anno sono aumentate e il Rights Center è diventato un appuntamento strategico perché è dopo la fiera di Londra, ma prima di quella di Francoforte”.

BookStock e Arena rinnovati

Cresce anche lo spazio dedicato ai giovani e alle scuole con i rinnovati BookStock e Arena, che si staccano completamente dai padiglioni e cambiano look con una configurazione sempre curata dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, declinata quest’anno sulla parola “pace” in tutte le lingue del mondo.

Tra le novità di quest’area, la nuova Biblioteca della Passioni e il Salotto, ideato dal nuovo gruppo di giovani curatori under 30. “Il Salone è un posto molto grande, con tanti incontri - spiega la giovane Gloria Napolitano -. Volevamo quindi uno spazio che fosse aperto a tutti in cui rallentare, ma che non facesse rinunciare alle conversazioni sulla lettura”.



Il Salotto ospiterà quindi incontri da 45 minuti, con un ospite a sorpresa, e che ruoteranno attorno a una domanda pensata dai curatori. Obiettivo trovare una risposta orizzontale tra tutti i partecipanti.

Nuovi spazi tra gli altri Padiglioni

Grazie allo spazio lasciato libero dall’ingresso del BookStock e dal Padiglione 5, è stato possibile liberare nuovi nel Padiglione 2 e nel Padiglione 1, dove si trovano anche i “nuovi editori” i quali usufruiscono per due anni di prezzi agevolati per i loro stand al Salone. Nel Padiglione 3 il corridoio Q diventa uno spazio solo dedicato all’editoria per i ragazzi.

Il Romance Pop Up cresce

Tra le novità anche quelle relative al Romance Pop Up che torna in una versione ampliata nel Cinema dell'8Gallery sabato e domenica, ma che si arricchisce di tutti gli incontri dedicati al genere e dei firmacopie.

La nuova area chill di Netflix

All’Oval tra i grandi ritorni Aboca, con il suo Bosco degli Scrittori, gli stand della Regione ospite, che quest'anno sarà l'Umbria, e del Paese ospite, la Grecia. Mentre entra per la prima volta, quello del colosso delle piattaforme streaming, Netflix. Uno spazio dedicato all’incontro tra cinema e letteratura, con divanetti e cuscini per una vera e propria “area chill”.

Gli ingressi

Novità anche sugli ingressi. Come sempre saranno quattro: Ingresso A da via Nizza, Ingresso B dal Centro Commerciale 8Gallery, Ingresso C dal piazzale Oval e Ingresso D dal Grattacielo della Regione. Quest'ultimo guadagna spazio e si amplia di una terza biglietteria completa, le altre due restano sull'ingresso A e C.

I firmacopie prenotabili

Come sempre gli editori metteranno a disposizione del pubblico i “firmacopie”, ma quest’anno per evitare code troppo lunghe, l’organizzazione ha messo a disposizione uno spazio di prenotazioni online con slot di mezz’ora e un’ora. “In questo modo, i visitatori non perdono troppo tempo ad aspettare in coda e possono godersi gli incontri e gli stand del Salone”.

Il Ministro Giuli all'inaugurazione

Domani l’inaugurazione alle ore 11.30 all’Auditorium Agnelli in cui è confermato tra le autorità anche il Ministro Alessandro Giuli.