“Star bene show” giovedì 7 e venerdì 8 al Monastero della stella di Saluzzo con i “big” della risata

Il Monastero della Stella di Saluzzo si prepara ad accogliere la prima edizione di “Saluzzo Star Bene Show”, un nuovo appuntamento pensato per portare sul palco comicità e intrattenimento, con alcuni volti noti del cabaret piemontese e nazionale.

Lo spettacolo, nato da un'idea di Riccardo Conte, è un inedito in provincia di Cuneo. Andrà in scena in una doppia serata, giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con inizio alle 20.30. Alla conduzione il direttore artistico Enrico Balsamo; al suo fianco, ambedue le serate, la voce di Annina.

Sul palco si alterneranno ospiti e artisti provenienti da importanti esperienze teatrali e televisive: giovedì si comincia con tre volti di Colorado Cafè: Enrico Luparia, Mauro Villata e Massimo De Rosa. Il venerdì salgono il sul palco Elena Ascione (direttamente da Comedy Central), Dario D’Angiolillo (Eccezionale Veramente) e Alessio Scaramai (illusionista di Tu sì Che Vales).

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.monasterodellastella.it. L’evento è organizzato da Produzioni Come quello per i Capelli, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lo scrigno del Monastero della Stella muta volto a ogni evento e si adatta a nuove interpretazioni del suo ruolo per la città. Venerdì 15 maggio, si cambia genere: “Il diritto di sognare” è un incontro-concerto con voci, immagini e suggestioni, pensato per trasformare i sogni dei più piccoli in un racconto collettivo capace di unire mondi e storie diverse. Fulcro della serata saranno le aspirazioni dei bambini, la forza della musica come linguaggio universale e un ponte ideale con l’Africa, in un percorso emotivo ricco di suggestioni.

Si torna a ridere, lunedì 18 maggio, dalle 19.30: “Giovani in gioco”, promosso da Asd Cervignasco Calcio e Sc Musiello, porta al Monastero della Stella gli Autogol.

Diventati vere e proprie star sul web per le loro parodie calcistiche, unite a curiosità, aneddoti e imitazioni, gli Autogol sono oggi anche degli apprezzati volti televisivi, reduci da un tour nei teatri. Attraverso il calcio, ma lo sport in generale, sanno unire (e soprattutto divertire) le generazioni. A dialogare con loro sul palco Andrea Caponnetto.