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Eventi | 04 maggio 2026, 18:50

“Star bene show” giovedì 7 e venerdì 8 al Monastero della stella di Saluzzo con i “big” della risata

La settimana successiva incontro-concerto legato all’Africa e lo show, tra sport e comicità, degli Autogol ospiti società calcistiche Musiello e Cervignasco.

Mauro Villata

Mauro Villata

Il Monastero della Stella di Saluzzo si prepara ad accogliere la prima edizione di “Saluzzo Star Bene Show”, un nuovo appuntamento pensato per portare sul palco comicità e intrattenimento, con alcuni volti noti del cabaret piemontese e nazionale.

Lo spettacolo, nato da un'idea di Riccardo Conte, è un inedito in provincia di Cuneo. Andrà in scena in una doppia serata, giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con inizio alle 20.30. Alla conduzione il direttore artistico Enrico Balsamo; al suo fianco, ambedue le serate, la voce di Annina.
Sul palco si alterneranno ospiti e artisti provenienti da importanti esperienze teatrali e televisive: giovedì si comincia con tre volti di Colorado Cafè: Enrico Luparia, Mauro Villata e Massimo De Rosa. Il venerdì salgono il sul palco Elena Ascione (direttamente da Comedy Central), Dario D’Angiolillo (Eccezionale Veramente) e Alessio Scaramai (illusionista di Tu sì Che Vales).

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.monasterodellastella.it. L’evento è organizzato da Produzioni Come quello per i Capelli, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lo scrigno del Monastero della Stella muta volto a ogni evento e si adatta a nuove interpretazioni del suo ruolo per la città. Venerdì 15 maggio, si cambia genere: “Il diritto di sognare” è un incontro-concerto con voci, immagini e suggestioni, pensato per trasformare i sogni dei più piccoli in un racconto collettivo capace di unire mondi e storie diverse. Fulcro della serata saranno le aspirazioni dei bambini, la forza della musica come linguaggio universale e un ponte ideale con l’Africa, in un percorso emotivo ricco di suggestioni.
Si torna a ridere, lunedì 18 maggio, dalle 19.30: “Giovani in gioco”, promosso da Asd Cervignasco Calcio e Sc Musiello, porta al Monastero della Stella gli Autogol.

Diventati vere e proprie star sul web per le loro parodie calcistiche, unite a curiosità, aneddoti e imitazioni, gli Autogol sono oggi anche degli apprezzati volti televisivi, reduci da un tour nei teatri. Attraverso il calcio, ma lo sport in generale, sanno unire (e soprattutto divertire) le generazioni. A dialogare con loro sul palco Andrea Caponnetto.

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