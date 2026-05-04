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Scuole e corsi | 04 maggio 2026, 15:02

Savigliano, porte aperte agli adulti per il nido comunale

Sabato 9 maggio per mostrare i propri spazi e far conoscere le proprie proposte educative

Savigliano, porte aperte agli adulti per il nido comunale

L'asilo nido comunale “Peter Pan” di Savigliano torna ad essere aperto, per un giorno, soltanto agli adulti. La struttura di corso Vittorio Veneto ha in programma per sabato 9 maggio una giornata di “porte aperte” alla cittadinanza, per mostrare i propri spazi e far conoscere le proprie proposte educative.

Dalle 9 alle 12, le educatrici condurranno i genitori (in piccoli gruppi) all'interno del nido, illustrando progetti ed attività che quotidianamente vengono proposti.

«Non sono necessarie prenotazioni – spiegano dal “Peter Pan” –. L'ultimo gruppo di genitori comincerà la visita alle 12. Per questioni organizzative , la giornata è riservata soltanto agli adulti».

Sempre dal nido comunale, fanno sapere che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

I nuovi ingressi – ovvero i nati nel 2024, 2025, 2026 – devono presentare domanda entro il prossimo 30 giugno. È necessario contattare il 388. 9516895 per fissare un appuntamento.

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