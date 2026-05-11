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Scuole e corsi | 11 maggio 2026, 08:55

Samuele Revelli del Liceo Bodoni tra i vincitori del Certamen Ciceronianum Arpinas

Il giovane saluzzese, ultimo anno del Classico, è l’unico studente piemontese premiato nel prestigioso concorso internazionale dedicato a Cicerone

Samuele Revelli del Liceo Bodoni tra i vincitori del Certamen Ciceronianum Arpinas

Un risultato di grande prestigio per il Liceo Bodoni di Saluzzo: Samuele Revelli, allievo dell’ultimo anno del Liceo Classico, si è classificato tra i vincitori del Certamen Ciceronianum Arpinas, distinguendosi come unico studente piemontese premiato nell’edizione del concorso.

La notizia conferma l’alto livello di preparazione raggiunto dallo studente e rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica saluzzese, oltre che per il territorio piemontese.

Il Certamen Ciceronianum Arpinas è una delle competizioni più prestigiose a livello internazionale dedicate allo studio di Cicerone e della lingua latina, e il successo di Revelli testimonia un percorso di studio solido, costante e di eccellenza.

Per il Liceo Bodoni si tratta di un traguardo significativo, che valorizza l’impegno dell’allievo e il lavoro svolto quotidianamente da docenti e studenti nel segno della formazione classica.


 

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