Il Ghedini apre le sue aule al pubblico: dieci giorni per conoscere da vicino l’offerta didattica

Da lunedì 18 a mercoledì 27 maggio il Conservatorio di Cuneo apre le proprie aule al pubblico, offrendo la possibilità di assistere alle lezioni, incontrare docenti e studenti e conoscere da vicino l’attività formativa e artistica dell’Istituto. Nel corso dei dieci giorni sono coinvolti complessivamente oltre cinquanta insegnamenti per quasi 170 lezioni, distribuite in un calendario ampio e articolato che copre sostanzialmente tutte le fasce orarie di tutte le giornate, fatta eccezione per la sola domenica 24 maggio. L’accesso è libero negli orari indicati nel calendario, disponibile sul sito www.conservatoriocuneo.it , con una proposta diffusa tra le due diverse sedi, quella di via Roma 19 e quella dell’ex caserma Cantore di via Pascal 9.

La partecipazione è libera e non occorre prenotare; eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via telefono al numero 0171.693148 o via e-mail all’indirizzo segreteriadidattica@conservatoriocuneo.it .

Le tipologie di insegnamento coinvolte nelle giornate di apertura coprono tutta la gamma degli ambiti formativi del Ghedini, tra pratica strumentale, vocale, musica d’insieme, storia e didattica della musica e linguaggi musicali contemporanei: si offre così un quadro esteso e rappresentativo del lavoro che si svolge quotidianamente all’interno del Conservatorio e dei suoi diversi dipartimenti.

Da tempo il Conservatorio Ghedini organizza momenti di questo genere per studenti che hanno già avviato un percorso formativo incentrato sulla musica: organizzata per la prima volta in queste modalità, l’iniziativa di aprire le proprie porte è un’occasione concreta rivolta a futuri studenti e famiglie, appassionati e cittadini per osservare da vicino i percorsi formativi, comprendere le modalità di lavoro di un Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale e cogliere il rapporto diretto che vi si sviluppa tra studio teorico e pratica esecutiva. L’esperienza consente di entrare nel vivo della vita del Conservatorio in un contesto aperto e accessibile; l’attività di presentazione della proposta formativa del Ghedini è coordinata dal professor Mario Gullo.