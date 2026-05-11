Il “Cillario Ferrero” di Neive sul podio del concorso nazionale Cooking Quiz

Parma si è trasformata nel cuore europeo della formazione alberghiera e dell’enogastronomia ospitando la Finale Europea di Cooking Quiz 2026, il grande progetto didattico rivolto agli istituti alberghieri italiani ed europei che unisce formazione, cultura alimentare, valorizzazione del territorio e orientamento professionale.

Il progetto, ideato da Plan Edizioni e organizzato da Peaktime, si realizza con il supporto didattico di Alma-La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Federazione Italiana Cuochi (Fic), Re.Na.I.A. e AEHT – Association Européenne des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme.

La prestigiosa cornice dell’Auditorium Paganini ha accolto studenti, docenti, partner e ospiti internazionali provenienti anche da Spagna, Croazia e Ucraina, in una giornata all’insegna della formazione, della crescita professionale e dello scambio culturale. A contendersi il titolo europeo sono state le migliori classi degli indirizzi Enogastronomia, Sala-Vendita e Pasticceria, qualificatesi durante il road-show del progetto negli Istituti Alberghieri italiani ed europei.

Per l’indirizzo Pasticceria, a conquistare il titolo di campione europeo è stata la classe 4I dell’IIS “Einstein Nebbia” di Loreto. Sul podio anche la 3ªP dell’IIS “Artusi” di Recoaro Terme, seconda classificata, e la 4ªF del “Cillario Ferrero” di Neive, terza classificata.

Nella categoria Enogastronomia, il titolo di campione d’Europa è andato alla 4ªA dell’IPSEOA “Marcora” di Piacenza. Seconda classificata la 4ªA dell’IIS “Magnaghi Solari” di Salsomaggiore Terme, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla 4ªAAL dell’IIS “Fanfani Camaiti” di Pieve Santo Stefano.

Per l’indirizzo Sala-Vendita, vittoria per la 4ªSV dell’IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” di Città di Castello. Secondo posto per la 4ªR dell’IIS “Buontalenti” di Firenze, mentre la 4ªAB dell’IIS “Falcone” di Asola ha conquistato il terzo gradino del podio.

Brillante partecipazione anche per la 3ªBAL dell’IIS “Cillario Ferrero” e per gli studenti e le studentesse del 4ª anno di Alba Accademia Alberghiera presenti a Parma, protagoniste di una prova convincente e ricca di soddisfazioni.

Importanti i premi messi in palio per le classi vincitrici. I campioni europei di ciascun indirizzo si sono aggiudicati una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, oltre a un viaggio in Grecia per l’intera classe offerto da Superfast Ferries e Anek Lines Italia. Alle scuole sono state inoltre consegnate forniture di prodotti e materiali professionali per i laboratori didattici, messe a disposizione dai partner dell’iniziativa.