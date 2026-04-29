Saluzzo, successo per i laboratori di Confartigianato Cuneo alla mostra “L’artigianato che verrà”

Grande partecipazione per i laboratori dedicati a ragazze e ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria organizzati da Confartigianato Cuneo a Saluzzo nell’ambito della mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, nella suggestiva cornice del Monastero della Stella e inserita nelle manifestazioni di Start Saluzzo.

Un nutrito gruppo di alunni si è cimentato con i laboratori del cioccolato, curati dall’Associazione “Amici del Cioccolato”, e di fabbricazione digitale, a cura del FabLab Cuneo.

Altri laboratori, con iscrizione libera, saranno organizzati il prossimo sabato 2 maggio.

Dalle 10.00 alle 13.00, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare. Successivamente, dalle 16.00 alle 17.00, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato per bimbini e adulti, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

La mostra, con ingresso gratuito, aperta al pubblico dal 1° al 3 maggio, orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00, si inserisce nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.