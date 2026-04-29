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mercoledì 29 aprile
Saluzzo, successo per i laboratori di Confartigianato Cuneo alla mostra “L’artigianato che verrà”
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Mettere la persona al centro: il ruolo delle comunità e delle imprese nella prevenzione della violenza di genere
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martedì 28 aprile
Saluzzo: visitabile fino al 3 maggio la mostra "L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro” [FOTO e VIDEO]
domenica 26 aprile
L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche il FabLab Cuneo
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L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Riccardo Vottero e la Pietra di Luserna
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L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Besio 1842 di Mondovì
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L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Costa Emanuele Art Jewelry di Villafalletto
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L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Böita del Ghèt di Moretta
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sabato 25 aprile
L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Tappezzerie Druetta di Moretta
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L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche RBB Mobili di Brossasco
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Artigianato | 29 aprile 2026, 08:56

Saluzzo, successo per i laboratori di Confartigianato Cuneo alla mostra “L’artigianato che verrà”

Bambini incantati da cioccolato e fabbricazione digitale al Monastero della Stella: prossimi appuntamenti il 2 maggio con macchinine solari e fiori di cioccolato per la Festa della Mamma

Saluzzo, successo per i laboratori di Confartigianato Cuneo alla mostra “L’artigianato che verrà”

Grande partecipazione per i laboratori dedicati a ragazze e ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria organizzati da Confartigianato Cuneo a Saluzzo nell’ambito della mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, nella suggestiva cornice del Monastero della Stella e inserita nelle manifestazioni di Start Saluzzo.

Un nutrito gruppo di alunni si è cimentato con i laboratori del cioccolato, curati dall’Associazione “Amici del Cioccolato”, e di fabbricazione digitale, a cura del FabLab Cuneo.

Altri laboratori, con iscrizione libera, saranno organizzati il prossimo sabato 2 maggio.

Dalle 10.00 alle 13.00, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare. Successivamente, dalle 16.00 alle 17.00, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato per bimbini e adulti, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

La mostra, con ingresso gratuito, aperta al pubblico dal 1° al 3 maggio, orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00, si inserisce nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

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