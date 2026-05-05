"La Memoria oltre i libri: il senso del nostro viaggio ad Auschwitz"

Martedì 28 aprile, "noi ragazzi del liceo Bodoni che abbiamo partecipato al progetto “Promemoria Auschwitz” - Alessia Ferrero – 5A dell'indirizzo “tradizionale” abbiamo condiviso la nostra esperienza con alcune classi quarte del Saluzzese, presso il Cinema-Teatro “Magda Olivero”.

A presentare l’incontro, sono intervenuti i rappresentanti del Comune di Saluzzo e dell’Associazione Deina, che ogni anno collaborano con il supporto di borse di studio al fine di offrire ai maturandi questa preziosa opportunità. Poi la parola è passata a noi: attraverso video girati sul posto, storie e riflessioni sulle sensazioni e sugli oggetti, abbiamo cercato di restituire l'impatto umano di questa tragedia, andando oltre la classica lezione di storia.

Oggi abbiamo a disposizione documentari, archivi storici e libri che ci spiegano perfettamente le date, le dinamiche e i numeri dell'Olocausto. Eppure, un viaggio del genere rimane fondamentale

. Leggere che milioni di persone sono morte è un dato storico; ma trovarsi fisicamente lì, gelare di freddo sotto al proprio giaccone pensando a chi indossava solo una divisa di tela o camminare davanti a tonnellate di capelli umani venduti come "materia prima", colpisce in un modo così forte che nessun libro può trasmettere. Andare ad Auschwitz oggi serve a trasformare la storia in un'esperienza fisica. Serve a ricordarci che quelle vittime non erano solo numeri, ma persone a cui è stata sottratta l'identità prima ancora della vita.

Quello che abbiamo portato sul palco non voleva essere un semplice "spettacolo" o il resoconto di un viaggio, il vero obiettivo di questa restituzione era uno solo: passare il testimone.

Fare in modo che le immagini e le consapevolezze che noi ci ricordiamo ancora così vividamente dopo il viaggio, possano diventare, da oggi, anche un pezzo della memoria di chi ci ha ascoltato.