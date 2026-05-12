Da Bra a Loano per il XXXI Congresso di Chiusura del Distretto Lions 108Ia3

Nella bella cornice della Riviera delle Palme si è tenuto il XXXI Congresso di Chiusura del Distretto Lions 108Ia3, che comprende il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, con oltre 2mila soci in 71 Club.

L’evento si è svolto a Loano sabato 9 maggio con la presenza di circa 160 delegati, oltre agli aventi titolo, per un’iniziativa di successo organizzata dal Lions Club Loano Doria, in cui sono stati sviluppati i temi ed i progetti di un’intensa stagione di lavoro. Presente anche una quota del Lions Club Bra Host e del Lions Club Bra del Roero.

Tutte le autorità intervenute sul palco hanno messo in rilievo i valori e i principi del movimento lionistico formato da oltre 1,4 milioni di uomini e donne che hanno a cuore il “fare del bene” per il prossimo.

In questo contesto, il governatore distrettuale Mauro Imbrenda ha ribadito che l’associazione ha di fronte sfide sempre più impegnative, che i soci sono chiamati ad affrontare con le competenze e le professionalità che li caratterizzano.

I Club sono stati incoraggiati, infine, a promuovere la crescita associativa e continuare a impegnarsi per le problematiche civiche, sociali e territoriali, riaffermando che laddove c’è un bisogno lì devono esserci i Lions.

Grande soddisfazione, quindi, da parte di Imbrenda nel trasmettere il testimone a Nicoletta Nati del Lions Club Loano Doria, che sarà alla guida dell’anno sociale 2026/2027 con l’intento di rinnovare l’impegno di servizio nell’Associazione umanitaria più grande del mondo. We serve!