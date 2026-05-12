Bra, il tenente colonnello Tommaso Gioffreda in visita alla sezione locale dell'Associazione nazionale carabinieri

La sezione di Bra dell’Associazione nazionale carabinieri ha accolto venerdì 8 maggio un ospite d’eccezione. Una numerosa rappresentanza dei soci, insieme al presidente, maresciallo in congedo Antonio De Cristofaro, ha ricevuto infatti nella sede di via Piumati il tenente colonnello Tommaso Gioffreda, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bra.

A poche settimane dal suo insediamento, l’Ufficiale ha voluto portare un saluto diretto ai carabinieri in congedo della Sezione braidese fondata nel 1952 e intitolata al Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Angelo Ballerini, Medaglia d’Argento al Valore Militare, che attualmente è composta da 108 soci tra effettivi e simpatizzanti più un gruppo di 25 soci volontari iscritti al Terzo Settore in Regione.

Durante l’incontro, il tenente colonnello Gioffreda ha ribadito il valore del ruolo dei soci all’interno dell’Arma. Ha sottolineato come essi rappresentino una componente attiva e preziosa della grande famiglia dei Carabinieri, grazie alla continuità di valori, esperienza e spirito di servizio che li lega ai colleghi attualmente in servizio.

Il presidente De Cristofaro ha espresso gratitudine per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dal comandante, ricordando l’impegno costante della Sezione sul territorio. Una presenza sempre attiva nel supportare iniziative di volontariato, attività civiche e progetti culturali di interesse per la comunità braidese.

Nella cornice di un sobrio rinfresco, il direttivo del sodalizio ha formulato, a nome di tutti i soci dell’Anc di Bra, un sentito augurio al tenente colonnello Gioffreda per un lavoro ricco di soddisfazioni nel prestigioso incarico da poco assunto.

Al termine della visita, il neo comandante si è complimentato con l’intera associazione, che sarà presente con una delegazione nei giorni 15, 16 e 17 maggio a Rimini in occasione del XXVI Raduno nazionale dei Carabinieri Nei secoli fedele!