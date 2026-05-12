Al Monastero della Stella di Saluzzo incontro sulla medicina integrata

Mercoledì 20 maggio, alle 21, il Monastero della Stella di Saluzzo, ospita l’incontro pubblico “Medicina Integrata – Unione di Occidente ed Oriente nel percorso di prevenzione e cura delle malattie oncologiche e non solo”, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

La serata sarà condotta dalla dottoressa Cinzia Absa Costamagna, medico di medicina generale ed agopuntrice, e da Renata Muratore, counselor relazionale, guida di forest therapy e insegnante di yoga e meditazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di riflessione e di confronto sul tema del benessere psico-fisico della persona, attraverso un approccio divulgativo, accessibile e umano. Non si tratterà infatti di una conferenza tecnica o specialistica riservata agli addetti ai lavori, ma di un incontro pensato per tutti, costruito attorno al dialogo, all’ascolto e alla possibilità di avvicinarsi con semplicità ai temi della prevenzione, della cura e dell’equilibrio tra corpo e mente.

Nel corso della serata verranno affrontati alcuni aspetti legati all’integrazione tra differenti tradizioni della cura (dalla medicina occidentale alle pratiche orientali), con particolare attenzione ai percorsi di consapevolezza personale, alla meditazione, allo yoga, all’agopuntura e al rapporto tra salute, ambiente e stile di vita.

Uno degli elementi centrali dell’incontro sarà inoltre la condivisione di una testimonianza vissuta, che offrirà al pubblico un punto di vista autentico e concreto sui benefici che un approccio integrato può apportare nel percorso personale di benessere e di cura. Proprio questa esperienza diretta rappresenterà un valore aggiunto della serata, permettendo di trasformare i contenuti teorici in una narrazione umana capace di creare vicinanza, empatia e partecipazione.

L’evento vuole essere anche un’occasione per fermarsi, incontrarsi e conoscersi, in un tempo storico spesso segnato dalla velocità e dalla frammentazione dei rapporti umani. La dimensione della condivisione sarà infatti parte integrante dell’esperienza: non soltanto ascoltare, ma creare uno spazio nel quale le persone possano sentirsi accolte e coinvolte in una riflessione comune sul significato più profondo della salute e della qualità della vita.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria sul sito www.monasterodellastella.it

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo dedicato al benessere psico-fisico attraverso il linguaggio dell’arte, della cultura, del teatro e della musica.





