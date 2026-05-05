Valle Tanaro, la Cisl Fp difende il ruolo degli infermieri nel 118

Riceviamo e pubblichiamo:

Il dibattito di questi giorni sul servizio di emergenza-urgenza 118 in Valle Tanaro ha riportato al centro dell’attenzione un tema rilevante per il territorio e per i cittadini.

Un confronto necessario, che si sta svolgendo anche nei tavoli di trattativa regionale e che tuttavia rischia di essere condizionato da letture parziali, nelle quali il ruolo degli infermieri non viene adeguatamente rappresentato.

"Come CISL FP Cuneo riteniamo importante partire da un dato concreto: la presenza di equipaggi infermieristici nel sistema di emergenza territoriale non è una novità”. Si tratta di un modello organizzativo adottato da anni, anche nella provincia di Cuneo, che ha consentito di garantire continuità operativa in diversi contesti, non solo in Valle Tanaro ma anche in altri territori come ad esempio l’Albese” dichiara il segretario provinciale CISL FP CUNEO Silvestro Fabrizio.

Il fatto che oggi questa modalità venga percepita come un possibile elemento di criticità merita una riflessione, soprattutto alla luce del fatto che per lungo tempo ha rappresentato una componente stabile del servizio, senza che venisse messa in discussione con la stessa intensità.

“È fondamentale riportare il confronto su un piano di realtà,” dichiara Rosso Stefano segreteria CISL FP Cuneo, “Gli infermieri del 118 sono professionisti che operano ogni giorno in contesti complessi, spesso in territori difficili, garantendo interventi tempestivi e appropriati. Il loro lavoro si svolge in condizioni che richiedono competenze tecniche avanzate, capacità di valutazione clinica e prontezza decisionale.

Intervengono nelle fasi più critiche dell’emergenza, gestiscono il paziente sul posto e durante il trasporto, operando secondo protocolli definiti e in costante integrazione con la rete dell’emergenza. Ridurre questa presenza a una lettura semplificata rischia di non rendere giustizia alla realtà dei fatti e al contributo concreto che gli infermieri assicurano quotidianamente al servizio.”

“Riteniamo importante che anche il racconto pubblico tenga conto del livello di responsabilità e professionalità richiesto a questi operatori,” prosegue Olocco Mauro segretaria CISL FP Cuneo.

“Non si tratta di una presenza accessoria, ma di una componente strutturale dell’organizzazione dell’emergenza territoriale. Il confronto sull’organizzazione del servizio 118 è legittimo e necessario, ma deve svilupparsi su basi oggettive, senza sovrapporre valutazioni che rischiano di generare confusione o di non valorizzare adeguatamente le professionalità coinvolte.”

Per CISL FP Cuneo resta prioritario che venga riconosciuto il valore del lavoro svolto dagli infermieri e che il loro ruolo sia rappresentato in modo corretto, anche nel dibattito pubblico.

Su questo continueremo a lavorare con determinazione, nella consapevolezza che la qualità del servizio passa anche dal riconoscimento delle competenze e dell’impegno di chi opera quotidianamente sul territorio.

CISL FP Cuneo