Viabilità a Savigliano, ottimizzato il semaforo di via Liguria all’incrocio con via Suniglia

Il semaforo tra via Suniglia e via Liguria, dove è stato aumentato il tempo del verde per favorire il flusso veicolare più consistente

Interventi mirati sulla viabilità cittadina a Savigliano, con particolare attenzione all’area di via Suniglia all’incrocio con via Liguria, destinata a diventare sempre più strategica con la futura realizzazione del nuovo ospedale.

Negli ultimi mesi, l’amministrazione ha avviato uno studio approfondito dei flussi di traffico, affidato a professionisti del settore, per individuare possibili miglioramenti alla gestione della circolazione.

Se ne era parlato nel Consiglio Comunale di marzo in seguito all’interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza Giorgia Seliak del gruppo Spazio Savigliano, che aveva chiesto chiarimenti sulle azioni messe in campo dall’amministrazione per decongestionare il traffico in via Liguria, dove attualmente confluiscono gran parte dei veicoli anche in seguito alla chiusura del ponte di via Alba. (LEGGI QUI)

L’analisi ha portato all’introduzione di una nuova regolazione del semaforo, basata su criteri di ottimizzazione.

“Il sistema – ha spiegato il sindaco Antonello Portera durante la seduto del Consiglio Comunale del 28 aprile - è stato progressivamente aggiornato con ulteriori correttivi, con l’obiettivo di raggiungere la massima efficienza possibile. In concreto, è stato ridotto il tempo complessivo del ciclo semaforico, intervenendo sulla durata delle fasi di rosso e verde, mentre sulla direttrice principale è stato aumentato il tempo del verde per favorire il flusso veicolare più consistente.

Una scelta che ha già prodotto miglioramenti rendendo il traffico più scorrevole, anche se la situazione sarà nuovamente valutata una volta completate alcune opere infrastrutturali, come la riapertura del ponte di via Alba. Non si escludono ulteriori interventi, anche di tipo strutturale, qualora si rendessero necessari per garantire una viabilità più efficiente e sicura.

L’attenzione resta alta – conclude Portera - soprattutto in prospettiva dell’incremento dei flussi legato al futuro presidio sanitario, che richiederà soluzioni sempre più efficaci e sostenibili per la mobilità urbana”.