CICLISMO / Paesana, Filippo Fanesi vince il 67° Gran Premio UCAT 1907 tra spettacolo e grandi firme del passato

Ben 112 atleti della categoria juniores in rappresentanza di 20 formazioni, tra cui una spagnola con atleti russi, hanno preso parte al "67° Gran Premio UCAT 1907", disputato a Paesana nel cuneese, sulla distanza di 101 chilometri.

Gara itinerante, un tempo svolta da Torino a Tigliole, poi a Magliano Alfieri e quindi Rivara Canavese, la corsa organizzata dal glorioso sodalizio ultracentenario UCAT 1907 di Torino, presieduto da Marco Sgarbi, e dal suo staff tecnico con Paolo Buranello (giornalista free lance di Tuttosport) in veste di speaker, nonchè addetto alle presentazioni dei team e alla sontuosa premiazione, ha trovato spazio da una quindicina di anni a questa parte nella suggestiva località di Paesana nella Valle Po, ai piedi del Monviso.

Vinta da Giuseppe Belli nell'edizione inaugurale del 1958, vanta nel suo albo d'oro altri nomi illustri quali Italo Zilioli nel 1962, Claudio Chiappucci 1980 e Filippo Ganna che nel 2014 conquisto' anche il titolo di campione regionale piemontese della categoria juniores. E anche stavolta la competizione ha tenuto fede alle attese della vigilia rivelandosi molto spettacolare, esaltata dai due passaggi cruciali dell'ascesa sulla Colletta di Barge. Dopo un minuto di silenzio in onore di Alex Zanardi, la carovana si è portata al chilometro zero di Sanfront per il via ufficiale.

Secondo tradizione, subito vivacissimo l'avvio con ripetuti tentativi di fuga puntualmente rintuzzati dal gruppo, e ancora compatto pur se in fila indiana, con il cuneese Luca Gugnino, uno dei favoriti alla vigilia, primo a scollinare sulla Colletta di Barge. Ma proprio nella successiva discesa versa Paesana, prendeva corpo l'episodio decisivo con l'allungo di tre atleti, il lombardo Filippo Zanesi del Team Guerrini Senaghese, il giapponese Yuki Inoue e il vicentino Giacomo Dalla Pria del Faizanè Sandrigo. Approfittando anche della scarsa reazione del gruppo, il terzetto accumulava un vantaggio massimo di 2'37", che scemava rapidamente solo nel palpitante finale.

Ai meno dieci dalla conclusione al secondo passaggio dalla Colletta di Barge, Dalla Pria e Inoue cedevano, mentre Zanesi procedeva scollinando solitario e resistendo, per trionfare con una manciata di secondi di vantaggio sotto lo striscione d'arrivo.

Alle sue spalle tra i più immediati inseguitori, secondo gradino del podio per il compagno di squadra e bresciano Gabriele Gatta che completava quindi la giornata campale del Team Guerrini Senaghese, anticipando Luca Gugnino dell'UC Piasco, beniamino di casa.

Per Filippo Fanesi, 17enne pavese di Rognano, si è trattato del primo successo stagionale, da incorniciare perchè a coronamento di una fuga di 60 chilometri, e applaudito sul traguardo anche dai campioni del passato Franco Balmamion, Italo Zilioli e dal mecenate del ciclismo piemontese Angelo Marello.

Ordine di arrivo 67° Gran Premio Ucat di Paesana.

1.Filippo Fanesi (Team Guerrini Senaghese) km 101 in 2h20'26" media oraria 43.152; 2.Gabriele Gatta (idem) a 11"; 3.Luca Gugnino (UC Piasco); 4.Rostislav Novolodskii (Russia-PC Baix Ebre Tortosa); 5.Matteo Andrea Zanini (Bustese Olonia); 6.Ivan Colombo (Energy Team); 7.Daniil Veshniakov (Russia-PC Baix Ebre Tortosa) a 13"; 8.Riccardo Vesco (Team Guerrini Senaghese); 9.Ruben Ferrari (Pool Cantù); 10.Giacomo Dalla Pria (Faizanè CSZ Sandrigo Bike).



