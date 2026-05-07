Al via il Challenge MTB 2026 in Granda

L’Asd Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, l’Asd Gorzegno, l’Asd Ma.Gi. Cuneo, l’Asd di Monastero di Vasco e la Sc Trinità organizzano il “Challenge MTB 2026”.

Il Challenge MTB 2026 è un campionato composto da cinque gare di MTB XC (cross-country), in programma in provincia di Cuneo e nelle zone limitrofe. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei tesserati agonisti a un numero minimo di competizioni, distribuite in un’area territoriale facilmente raggiungibile, oltre a promuovere la collaborazione tra gli organizzatori.

La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti amatori regolarmente tesserati per la stagione agonistica in corso, appartenenti a qualsiasi ente di promozione sportiva.

Questo il calendario delle gare:

domenica 10 maggio: XC WAP MTB Sanfrè (CN)

domenica 21 giugno: XC Trofeo Del Bono e Piazza, Gorzegno (CN)

domenica 6 settembre: Crono Individuale Trinità (CN)

domenica 13 settembre: Cross Country Monastero di Vasco (CN)

domenica 27 settembre: Gara MTB e XC MTB Trinità (CN)

I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: Debuttanti, Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman A, Supergentleman B e Donne.

È gradita anche la presenza di atleti delle categorie “Primavera” e “Supergentleman C”, pur non essendo previste classifiche dedicate.

L’iscrizione al Challenge MTB 2026 è gratuita e avviene automaticamente con l’iscrizione alle gare in calendario. La quota di partecipazione a ogni singola gara è fissata in 15 euro.

Fino al 10 maggio 2026 sarà possibile iscriversi a tutte le gare del Challenge al costo promozionale di 60 euro anziché 75, ottenendo così una gara gratuita.

Le iscrizioni possono essere effettuate:

online, inviando a ccciclismocuneo@gmail.com la fotocopia della tessera sportiva agonistica valida fino al 31 dicembre 2026, la fotocopia del certificato di idoneità sportiva agonistica valido almeno fino al 27 settembre 2026 e la copia o attestazione del pagamento effettuato tramite bonifico intestato a Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo – Cassa di Risparmio di Fossano, agenzia Roata Rossi – IBAN IT45 S061 7010 2000 0000 1612 292 – causale “CHALLENGE26” seguita dal nome e cognome dell’atleta o degli atleti;

direttamente sul posto, al momento dell’iscrizione alla gara di Sanfrè – XC WAP MTB – in programma domenica 10 maggio.

I percorsi delle gare saranno tecnici ma pedalabili da qualsiasi ciclista amatore appartenente alle categorie previste dal regolamento tecnico nazionale.

Per ogni prova verrà assegnato il seguente punteggio individuale “a scalare” ai primi dieci classificati di categoria: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2 e 1 punto. In caso di parità verrà preso in considerazione il miglior piazzamento ottenuto nell’ultima prova. È inoltre previsto un bonus presenza di 5 punti per tutti gli atleti classificati in ogni gara.

Al termine dell’ultima prova in calendario si svolgerà la premiazione finale dei primi cinque classificati di ogni categoria regolarmente costituita. Gli organizzatori delle singole gare potranno adottare criteri differenti, più adatti alla propria manifestazione, rispettando comunque la suddivisione nelle categorie prevista dal regolamento.