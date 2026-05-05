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Cronaca | 05 maggio 2026, 19:00

Due incidenti negli stessi minuti sulla tangenziale di Alba, in tilt il traffico in uscita dalla città

I sinistri nelle due direzioni all’altezza del ponte di Nassiriya. Rallentamenti anche verso il ponte albertino

Auto in coda sulla direttrice Cuneo della tangenziale albese

Auto in coda sulla direttrice Cuneo della tangenziale albese

Due distinti incidenti verificasi sulla tangenziale di Alba stanno provocando in questi minuti code e disagi alla viabilità cittadina.

Alle 18.30 circa l’allarme giunto alla centrale operativa della Polizia Locale, che riferisce di due sinistri occorsi "in entrambe le direzioni della "quattro corsie", all’altezza del ponte di Nassiriya".

La Polizia Locale è presente sul posto con due pattuglie. 

Non sono al momento note l'eventuale presenza di feriti e le loro condizioni.

Code e rallentamenti si verificano in uscita dalla capitale delle Langhe presso la rotonda "della Vigna", ma anche in direzione del ponte albertino e di corso Canale.

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